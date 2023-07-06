Yazın günlük en az kaç litre su tüketilmeli? Diyetisyen uyardı

Diyetisyen Cemre Balkan uyarısında, “Günlük en az 2,5 litre su tüketin” sözlerini kullandı.

Yazın günlük en az kaç litre su tüketilmeli? Diyetisyen uyardı

Editör: Murat Öztürk

Diyetisyen Cemre Balkan, su tüketimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cemre Balkan, “Su tüketimi, vücudumuzdaki ozmotik dengeyi sağlamak bakımından dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Yetişkin bireylerin günlük en az 2.5 litre su tüketmesi, yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirebilmek açısından elzemdir” sözlerini kullandı.

YAZIN NEDEN DAHA FAZLA SU İÇİLMELİ? YAZIN KAÇ LİTRE SU İÇİLMELİ?

Vücudumuz idrarın yanı sıra ter yoluyla da çokça su kaybeder. Ancak özellikle sıcak havalarda terleme miktarı normalin çok daha fazla üstüne çıkar1, yani yaz aylarında vücut daha hızla bir şekilde su kaybedebilir. Vücudun kaybettiği suyu yerine koymak için ise yeteri miktarda su içmek oldukça önemlidir.

SUSUZ KALDIĞINIZI NASIL ANLARSINIZ?

-Ağız kuruluğu,

-Uyku hali,

-Susama,

-İdrarda azalma,

-İdrar renginde koyulaşma,

-Gözyaşında azalma,

-Cilt kuruluğu,

-Baş ağrısı,

-Kafa karışıklığı,

-Baş dönmesi

Öne Çıkanlar
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Son Haberler
Yazın soğuyacağım derken yüz felci olmayın. Uzmanı klimanın nasıl kullanılacağını açıkladı Sağlık
Yazın soğuyacağım derken yüz felci olmayın. Uzmanı klimanın nasıl kullanılacağını açıkladı
Arda Güler Neymar ve Ramos'un giremediği o listeye dahil oldu Spor
Arda Güler Neymar ve Ramos'un giremediği o listeye dahil oldu
Özbek seçmenler erken seçim için sandığa gitti Dünya
Özbek seçmenler erken seçim için sandığa gitti
İbrahim Büyükak oğlunun doğum gününü memleketinde kutladı Magazin
İbrahim Büyükak oğlunun doğum gününü memleketinde kutladı
Şifa bombası: Şeftali Sağlık
Şifa bombası: Şeftali
Fransa'da bir genci öldüren polise destek için 1,6 milyon Euro toplandı, kampanya kapandı Dünya
Fransa'da bir genci öldüren polise destek için 1,6 milyon Euro toplandı, kampanya kapandı
Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torununun ölüm nedeni belli oldu Magazin
Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torununun ölüm nedeni belli oldu