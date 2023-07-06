Yazın günlük en az kaç litre su tüketilmeli? Diyetisyen uyardı

Editör: Murat Öztürk

Diyetisyen Cemre Balkan, su tüketimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cemre Balkan, “Su tüketimi, vücudumuzdaki ozmotik dengeyi sağlamak bakımından dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Yetişkin bireylerin günlük en az 2.5 litre su tüketmesi, yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirebilmek açısından elzemdir” sözlerini kullandı.

YAZIN NEDEN DAHA FAZLA SU İÇİLMELİ? YAZIN KAÇ LİTRE SU İÇİLMELİ?

Vücudumuz idrarın yanı sıra ter yoluyla da çokça su kaybeder. Ancak özellikle sıcak havalarda terleme miktarı normalin çok daha fazla üstüne çıkar1, yani yaz aylarında vücut daha hızla bir şekilde su kaybedebilir. Vücudun kaybettiği suyu yerine koymak için ise yeteri miktarda su içmek oldukça önemlidir.

SUSUZ KALDIĞINIZI NASIL ANLARSINIZ?

-Ağız kuruluğu,

-Uyku hali,

-Susama,

-İdrarda azalma,

-İdrar renginde koyulaşma,

-Gözyaşında azalma,

-Cilt kuruluğu,

-Baş ağrısı,

-Kafa karışıklığı,

-Baş dönmesi