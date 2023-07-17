Yazın kilo korkusu olanlara müjde. Mucize ot ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Vitamin deposu ot olarak bilinen deniz börülcesinin faydaları saymakla bitmiyor. Kalıcı zayıflık sağlayan deniz börülcesiyle ilgili detaylar haberimizde…

DENİZ BÖRÜLCESİ NEDİR?

Deniz börülcesi, ıspanakgiller familyasından bir bitki türü. Bu isim altında birbirine çok benzer ve zor ayırt edilir alt türler bulunur. Deniz börülcesi, deniz kıyısına yakın yerlerde yetişen bir bitkidir.

DENİZ BÖRÜLCESİNİN FAYDALARI

- Metabolizmanın hızlanmasına destekçi olur. Düzenli bir biçimde tüketildiğinde kalıcı zayıflama sağlayabilir.

- Sağlıklı hücre ve dokuların işleyişini destekleyen A, B1, B2, B3, B5, B6, C, folik asit gibi vitaminlerin zenginliği ile güçlendirilmiştir. Ayrıca demir, kalsiyum , magnezyum, selenyum, çinko, bakır ve fosfor gibi çok miktarda mineral ve vücuttaki sağlıklı hücreleri oksitleyen serbest radikallerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olan güçlü antioksidan polifenoller içerir.

- Sindirim sistemine yardımcıdır

-Kanser-savar etkilidir

-Guatr için alternatif besin

-Bağışıklık sistemini destekler

-Kemik sağlığını korur

-Uykuyu düzenleyebilir

- Tiroid fonksiyonunu destekler

- Uyku kalitenizi arttırır

-Güçlü iyot kaynağıdır

-Cilt hücrelerini yeniler

- Deniz börülcesi karaciğer sağlığına iyi geliyor.

DENİZ BÖRÜLCESİ NASIL PİŞİRİLİR, HAŞLANIR?

Yıkayıp temizlediğiniz börülceyi bir tencere içine alınız.

Üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynamaya bırakınız.

Yaklaşık 15 dakika sonra deniz börülcesi yumuşamış hale gelecektir.

Pişen deniz börülcesini hemen buzlu soğuk sudan geçirdiğiniz takdirde, yeşil renginden ödün vermeyecek ve daha canlı hale gelecektir.