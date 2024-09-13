Yazın kilosu 6 kışın 16 TL'den satılıyor. 1 ay rötar yaptı hasadı başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yazın kilosu 6 kışın 16 TL'den satılıyor. 1 ay rötar yaptı hasadı başladı

Manisa'da tadı ve kokusuyla rakiplerini geride bırakan kavunun hasadı yağmurlar nedeniyle 1 ay geç başladı. Kavunun kilosu bugünlerde 6-7 TL'den satabilirken, depolarda muhafaza edip kışın satması durumunda kilosunu 16 TL'den satılıyor.

Kırkağaç ilçesinde deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı. Bu yıl 30 bin ton rekoltenin beklendiği hasat geçtiğimiz yıla göre 1 ay geç başladı.

Özellikle kış sofralarının vazgeçilmezi haline gelen Kırıkağaç kavununda hasat başladı. Deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda hasat, yaz yağmurları nedeniyle yaklaşık 1 ay gecikti.

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Yaklaşık 30 bin ton rekoltenin beklendiği hasat sonrası kavunlar Türkiye'deki özel restoranlar, manav ve marketlerin yanı sıra ihracata gönderilecek.

10 bin dekarlık alanda 30 bin tonluk rekolte hedeflediklerini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Bu sene meşhur Kırkağaç kavunumuzun hasadı biraz gecikti. Onun da sebebi ekim zamanı yağmurların bol olmasından dolayıdır. Her sene 15 Ağustos'ta hasat başlardı ama bu yıl eylül ayına geldik. Bizim kavunlarımız en büyük özelliği dayanıklı olması. Bunları kış aylarında satmak için depolarımıza koyuyoruz" dedi.

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Kırkağaç kavununun depolanabildiği için kış aylarında da tüketildiğini söyleyen Özarı, "Bugün satarsak bu kavunumuzu çiftçimiz kilosunu 6-7 TL'den satabilirken, depolarda muhafaza edip kışın satması durumunda ise kilosunu 15-16 TL'den verebiliyor. Çiftçilerimiz de o yüzden zahmetli ve masraflı olmasına rağmen daha fazla gelir edebilmek için bunu tercih ediyor" diye konuştu.

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