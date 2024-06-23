Yazın klima bakımı. Uzmanlar bakın ne diyorlar!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte klimalar da yoğun olarak kullanılmaya başlıyor.

Klimaların verimli ve konforlu bir şekilde çalışabilmesi için ise düzenli bakım yaptırmak son derece önemli.

Klima Yetkili Servisi uzmanlarına göre, yaz aylarında klima kullanımında ideal sıcaklık ayarlarının 23-26°C arasında olması gerektiğini belirtiyor. Bu sıcaklık aralığı, iç mekanın serin ve konforlu olmasını sağlarken aynı zamanda enerji tasarrufunu da maksimize eder. Ayrıca, klimanın filtrelerinin ve dış ünitesinin düzenli olarak temizlenmesi, performansı artırır ve arızaları önler.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen, temizliği iyi yapılmayan klimaların sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Rasmussen, klimalardan kaynaklanan kötü hava kalitesinin, astım semptomlarının artışına ve hassas solunum yollarına sahip kişilerde yeni astım vakalarının gelişmesine neden olabileceğini ifade etti.

Klima Bakımının Önemi

Klima bakımının önemi, sadece enerji tasarrufu ve konfor sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sağlık açısından da büyük önem taşır.

Bakımı yapılmamış klimaların virüs, bakteri, mantar (küf) dahil olmak üzere birçok mikrop türünü barındırabileceği ve bu durumun insan sağlığını tehdit edebileceği belirtildi.

Yaz mevsimi boyunca klima bakımının yapılması, hem enerji verimliliği hem de sağlıklı bir yaşam alanı sağlamak için kritik bir öneme sahip olduğu biliniyor.

Uzmanlar, klima sıcaklık ayarlarının kişisel konfor ve dış sıcaklık dikkate alınarak yapılmasını, ayrıca düzenli bakımın uzun ömürlü ve verimli çalışma için şart olduğunu belirtiyorlar.

Klima Bakımının Önemi:

Verimliliği Artırır: Düzenli bakım, klimanın soğutma ve ısıtma kapasitesini artırarak daha verimli çalışmasını sağlar. Bu sayede enerji tasarrufu da yapılmış olur.

Arızaları Önler: Bakım sırasında, klimadaki potansiyel arıza riskleri tespit edilerek önlem alınabilir. Bu sayede beklenmedik arızaların önüne geçilmiş olur.

Sağlıklı Bir Ortam Sağlar: Klimadaki filtreler, havadaki toz, kir ve mikroorganizmaları temizler. Düzenli filtre değişimi ve temizliği, daha temiz ve sağlıklı bir hava solumamızı sağlar.

Kokuları Önler: Klimadaki bakteriler ve mantarlar zamanla kötü kokulara neden olabilir. Düzenli bakım, bu kokuların oluşmasını önler.

Klima Ömrünü Uzatır: Düzenli bakım, klimanın ömrünü uzatarak uzun yıllar sorunsuz kullanılmasını sağlar.

Klima Bakımı Nasıl Yapılır?

Klima bakımı, iki ana aşamadan oluşur:

1. Filtre Temizliği:

Klimanızın hava giriş ve çıkış filtreleri, en az ayda bir kez temizlenmelidir.

Filtreler, sabunlu suyla yıkanabilir veya elektrik süpürgesi ile temizlenebilir.

Kurumadan tekrar takılmamalıdır.

2. Teknik Servis Bakımı:

Klimanızın yıllık bakımı, yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır.

Teknik servis, klimanın tüm parçalarını kontrol ederek gerekli onarımları ve ayarlamaları yapar.

Bakım sırasında, klimadaki soğutucu gaz seviyesi de kontrol edilir.