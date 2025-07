Yazın makyaj kullanma yöntemlerini uzmanlar anlattı

Yaz aylarının kavurucu sıcağı, cilt sağlığını korumayı daha da zorlaştırıyor. Terleme, nem ve makyajın bir araya gelmesi, ciltte ciddi sorunlara yol açabildi.

Bilimsel araştırmalar ve dermatoloji uzmanlarının görüşleri, yazın yanlış makyaj alışkanlıklarının cilt bariyerini tahrip ederek akne, alerji ve erken yaşlanma gibi sorunları tetiklediğini ortaya koydu.

Peki, güzel görünme çabası cildinize nasıl bir bedel ödetiyor? Uzmanlar, yazın makyaj yaparken dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor ve cilt sağlığını korumanın yollarını açıkladı.

MAKYAJIN CİLDE ETKİSİ: BİLİM NE DİYOR?

Journal of Cosmetic Dermatology’de yayımlanan bir araştırma, makyaj ürünlerinin cildin nem dengesini bozarak kuruluğa yol açabileceğini gösterdi. Özellikle gece temizlenmeyen makyaj, ciltte oksidatif stres yaratarak kolajen üretimini olumsuz etkiliyor. Bu durum, cildin elastikiyetini kaybetmesine ve ince çizgilerin erken oluşmasına neden oldu. Aynı şekilde, Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, parfüm, alkol ve bazı koruyucu maddelerin hassas ciltlerde kızarıklık, kaşıntı ve şişlik gibi reaksiyonlara yol açtığını kanıtladı.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten dermatolog Dr. Wilma Bergfeld, makyaj ürünlerinin içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

“Özellikle yaz aylarında ağır fondöten ve pudralar gözenekleri tıkayarak sivilce oluşumunu artırabilir. Hafif, su bazlı ürünler tercih edilmeli ve cilt tipine uygun seçimler yapılmalı.”

Bergfeld, özellikle yağlı ciltlerin matlaştırıcı ürünlerden kaçınmasını, çünkü bu ürünlerin sebum üretimini tetikleyebileceğini belirtti.

YAZIN MAKYAJ HATALARI:

Uzmanlar, sosyal medyanın da etkisiyle gençlerde aşırı makyaj kullanımının cilt bariyerini 18’li yaşlara kadar bozduğunu söyleyerek, “Cilt bariyeri çöktüğünde, egzama, akne ve tedavisi zor cilt sorunları ortaya çıkıyor. Yazın terleme ve nem, bu sorunları daha da kötüleştiriyor” dedi.

Dermatoloji ve Kozmetoloji Bölümü’nden uzmanlar, yazın terlemenin makyajla birleştiğinde ciltte pişik, isilik ve mantar enfeksiyonlarına yol açabileceğini belirtiyor. “Aşırı makyaj, cildin nefes almasını engelleyerek gözenekleri tıkar. Bu da bakteriyel enfeksiyon riskini artırır” açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, cilt temizliğinin yaz aylarında daha da kritik olduğunu vurguladı.

UZMANLARDAN ÇARPICI ÖNERİLER

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Prof. Tim Spector, cilt sağlığının sadece ürünlerle değil, beslenmeyle de desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, “Şekerli gıdalar ve süt ürünleri, ciltteki yağ üretimini artırarak sivilce oluşumunu tetikliyor. Yazın bol su tüketimi ve antioksidan açısından zengin meyveler, cildi içeriden korur” dedi.

Seul’deki Kore Ulusal Eğitim Üniversitesi’nden Dr. Doyeon Park, spor sırasında makyaj yapmanın cilde zarar verebileceğini belirtti.

Journal of Cosmetic Dermatology’de yayımlanan araştırmasına göre, makyajlı ciltte terleme gözeneklerin tıkanmasına neden oluyor ve bu da sivilce riskini artırdı.

Park, “Spor öncesi makyajın tamamen temizlenmesi, cildin nefes almasını sağlar ve yağ üretimini dengeler” önerisinde bulundu.

CİLT SAĞLIĞI İÇİN 5 ALTIN KURAL

Uzmanlar, yazın makyaj yaparken cilt sağlığını korumanın yollarını şöyle sıraladı:

Cilt tipine uygun ürünler seçin: Hassas ciltler için parfümsüz, alkolsüz ürünler tercih edin.

Güneş koruyucu kullanın: Makyaj öncesi SPF içeren bir nemlendirici, cildi UV hasarından korur.

Temizliğe özen gösterin: Makyajı gece mutlaka çıkarın ve cildi nazik bir temizleyiciyle arındırın.

Hafif makyaj yapın: Ağır fondöten yerine BB kremler veya renkli nemlendiriciler kullanın.

Dermatoloğa danışın: Sosyal medyada önerilen ürünler yerine uzman tavsiyesine kulak verin.

GÜZELLİK Mİ, SAĞLIK MI?

Yazın makyaj, estetik bir görünüm sunarken cilt sağlığını riske atabilir. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, doğru ürün seçimi ve düzenli cilt bakımının önemini vurguladı.

Güzelliğinizi korurken cildinize zarar vermemek için uzmanların önerilerine kulak verin ve yaz sıcağında cildinize nefes aldırın!