Yazın sıcaklarda serinlemenin bedeli! Buzun gizli zararları

Yaz aylarının bunaltıcı sıcakları Türkiye’yi etkisi altına alırken, vatandaşlar kavurucu sıcaklardan kurtulmak için serinleme yolları arıyor. Ancak, uzmanlar, serinlemek için sıkça tercih edilen buzlu içecekler ve soğuk duşların ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu alışkanlıkların kısa vadeli ferahlık sağlasa da uzun vadede vücuda zarar verebileceğini ortaya koydu.

SOĞUK DUŞUN GÖRÜNMEYEN TEHLİKELERİ

Kavurucu sıcaklarda serinlemek için soğuk duş almak ilk akla gelen yöntemlerden biri. Ancak, uzmanlar bu yöntemin özellikle kalp ve tansiyon hastaları için hayati riskler barındırdığı konusunda uyardı.

Uzmanlar, soğuk suyun vücut üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

“Su, ısıyı havadan 30 kat daha hızlı iletir. Aşırı sıcak bir ortamdan aniden soğuk suya geçiş, dolaşım sisteminde şok etkisi yaratabilir. Bu durum, ani tansiyon yükselmeleri, damar büzüşmesi ve kalbin aşırı yük altında kalması gibi ciddi sorunlara yol açabilir.”

Uluslararası alanda yapılan araştırmalar da bu görüşü destekledi. İngiltere’deki Imperial College London’dan kardiyolog Prof. Dr. Peter Sever, soğuk suyun kalp atış hızını artırarak ritim bozukluklarına neden olabileceğini belirterek, “Özellikle kalp rahatsızlığı olan bireylerde, soğuk suyun tetiklediği stres tepkisi ani kalp krizine yol açabilir” dedi.

Ayrıca, soğuk suyun ciltteki kan damarlarını önce daraltıp sonra genişletmesi, Raynaud hastalığı gibi damar rahatsızlıkları olan kişilerde komplikasyonlara neden olabilir.

Sağlıklı bireyler için ise soğuk duşun kontrollü ve kısa süreli olması önerildi.

Dr. Çakıreli, “Sağlıklı kişilerde kısa süreli soğuk duş genellikle sorun yaratmaz, ancak vücut sıcaklığına uygun, kademeli bir geçiş yapılmalı” diyerek ani sıcaklık değişimlerinden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

BUZLU İÇECEKLERİN BEKLENMEDİK ZARARLARI

Buzlu içecekler, yaz aylarında serinlemenin en popüler yollarından biri. Ancak, uzmanlar bu alışkanlığın sanıldığı kadar masum olmadığını söyledi.

Londra Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Sarah Jarvis, buzlu içeceklerin vücut sıcaklığını dengelemek için metabolik faaliyetleri hızlandırdığını ve bunun daha fazla terlemeye, dolayısıyla yorgunluk hissine yol açabileceğini belirterek, "Buzlu içecekler anlık bir serinlik hissi verse de, vücut sıcaklığını korumak için kendini ısıtmaya çalışır" sözlerini kullandı.