Yazlık evi olanlar dikkat. Bunu yapana okkalı ceza

Kaynak: DHA
Yazlık evi olanlar dikkat. Bunu yapana okkalı ceza
Edirne’de yazlıkları olup belgesiz olarak kirayı verenlere ceza verildi.

Sıcaklıkların artması, havaların ısınmasıyla beraber tatil beldelerinde de yoğunluk arttı. Hem oteller hem de kiralık daireler, yazlıklar dolmaya başladı.

Edirne’de Saroz Körfezi sahillerindeki yazlıklarla ilgili flaş gelişme yaşandı.

Yazlıklarını internet sitesi üzerinden kiralayanlara ceza geldi. ‘Turizm amaçlı kiralama izin belgesi’ olmadan kiraya verilirse yazlık sahiplerine para cezası yağacak.

İzin belgesi olmadan 6 mülk sahibinin yazlıklarını kiraya verdiği tespit edildi.

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6 yazlık sahibine toplamda 600 bin lira idari para cezası kesti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Erikli, Yayla ve Mecidiye köyü sahillerindeki yazlıklarda inceleme yaptı.

Ekiplerin denetimlerin süreceğini de açıkladı. Böylece yazlığı olup da izin belgesi olmadan kiralayanlara ceza gelecek.

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