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Yazlık evlere giren hırsızlar suçüstü yakalandı

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda yazlık evlerde hırsızlık olaylarına karışan şahıslar suçüstü yakalandı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 10:49
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Yazlık evlere dadanan 6 hırsız yakalandı

Yazlık evlere giren hırsızlar suçüstü yakalandı
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yazlık evlere dadanan 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde jandarma ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında; D.B., A.D., B.D. ve M.Y. isimli şahısların, Ş.A. isimli şahsa ait yazlık evden su motoru, kablo, tüp, su saati ve alüminyum korkuluk ile aynı sokakta bulunan bir inşaattan 80 metre elektrik kablosu çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler, ekipler tarafından suç eşyalarıyla yakalandı. Şüpheliler, gerçekleştirilen sorgulamalarında hırsızlık yaptıklarını itiraf etti.

Aynı mahallede jandarmaya gelen hırsızlık ihbarı üzerine siteye giden ekipler, M.G. ve F.K. isimli şahısları suçüstü yakaladı.

 

(Kaynak: İHA)

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