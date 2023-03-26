Tatil beldelerindeki fiyatlar cep yakıyor. Çeşme, Bodrum, Didim magazin programlarında kaldı

Yaz aylarının yaklaşmasıyla tatil planları yapılmaya başlandı. Tercihi yazlık kiralamak olanlar alternatifleri inceliyor. Ancak istenen rakamlar bütçeleri zorlayacak. Bodrum’da emlakçılar yaz aylarında 50 bin liranın altında kiralık yazlık bulmanın zor olacağını belirtiyor. Lüks sitelerde ise 1 ay için istenen rakam 6-7 milyon liraya kadar çıkıyor. Popüler bölgelerde sezonluk kiralama 1 milyon liranın üzerinde.

ERDEK’TE 30-40 BİN LİRA İSTENİYOR

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Çeşme’de sezonluk kiralama için ortalama bedel 400 bin lira. Rusya, Ukrayna ilgisi sonrası fahiş kira artışı olan Antalya’da da müstakil ev kiraları 10 bin ila 150 bin arasında değişiyor. Daha ulaşılabilir fiyatlı seçenekler olması beklenen Didim’de aylık kiralar 25 bin liradan, Ayvalık’ta 30 bin liradan başlıyor. Erdek’te ise sezonluk kiralık için 30-40 bin lira isteniyor.

VİLLALAR AYLIK 250 BİN, REZİDANSLAR 60 BİN EURO

Yaz tatilinin en gözde ilçelerinden Bodrum’da bu yaz da kiralar yüksek. Gölköy’de lüks bir sitede villaların aylık kirası 6-7 milyon liraya ulaştı. Yani bir aylık tatil bedeli ile ülkenin birçok şehrinde konut satın almak mümkün. Bölgedeki kiralarla ilgili bilgi veren emlak danışmanı Onur Doyan, “Portföyümüzdeki lüks sitede aylık villa kirası ortalama 250 bin Euro. Rezidanslar ise 60-70 bin Euro” dedi.

Yine Gölköy’de markalı bir projede 4 aylık kirama yapılıyor ve istenen rakamlar 1.5 ila 2.5 milyon lira arasında değişiyor. Bodrum’da son bir yılda kiralarda yüzde 30-40 artış olduğunu söyleyen emlak danışmanlık şirketi yöneticisi Levent Yıldırım, “Talep var ama rakamları duyanların bir kısmı vazgeçiyor ve daha uygun seçenek arıyor. 60 bin Euro’ya da, 6 bin Euro’ya kiralık ev var. Konumu, denize uzaklığı belirleyici oluyor. Güneyde fiyatlar daha düşük. 45-50 bin lira aylık kiralar söz konusu. Türkbükü’nde 2+1 evler 60-95 bin lira, Yalıkavak’ta villalar 25 bin-60 bin Euro bandında. Yıllık kiralamada aylık 15 bin, sezonluk kiralamada aylık 45 bin lira altına ev bulmak zor” dedi. “Denize sıfır sitelerde aylık kiralar 80-100 bin lira” diyen gayrimenkul danışmanı Sefa Kocaman, “Bodrum’da yüksek sezonda aylık 50 bin lira altına yer bulmanız çok zor. Markalı sitelerde ise denize uzak dahi olsa aylık kira 250-300 bin liraya çıkıyor” diye konuştu.

SEZONLUKTA FİYAT İKİYE KATLANIYOR

Ayvalık’ın en popüler tatil yeri Cunda’da yüksek sezonda aylık ortalama kiranın 60 bin lira olduğunu belirten emlak danışmanı Sonat Atik, lüks evlerde rakamın 100 bin lirayı aştığını söyledi. Emlak danışmanı Zafer Dinç Aksoy, Ayvalık’ta yazın ortalama 35-40 bin lira bedelle müstakil bir ev kiralanacağını söylerken, emlak ofisi sahibi Selda Genç, “Ayvalık ve Cunda’da sezonda aylık kiralar 30-50 bin bandında. Sezonlukta 90-100 bin liraya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

İlan sitelerine göre de rakamlar villanın konumuna, eşyalarına göre oldukça farklı. Cunda’da aylık 300 bin lira, Ayvalık Altınova’da aylık 180 bin liraya da kiralık villa var. 10-15 bin lira olan daire tipi ilanlarda ise yaz-kış yaşayacaklara uzun dönem kiralama yapıldığı belirtilirken, kimi ev sahipleri de nisan-mayısta 15 bin olan kiranın sezonda 40 bin liraya çıkacağını belirtiyor. Ayvalık’ta daha ulaşılabilir fiyatlı seçenekler için Sarımsaklı bölgesi önerilse de burada da sezonluk kiralar 70 bin lirayı buluyor. Erdek’te ise denize sıfır evlerde sezonluk kiralar 80-100 bin lira. Bölge emlakçılarına göre bu yaz Erdek’te 30-40 bin liraya sezonluk kiralama yapmak mümkün olacak.

AYLIK KİRALAR 75 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Didim diğer seçeneklere göre daha ulaşılabilir bir bölge olsa da son yıllarda burada da rakamlar yükselmiş durumda. Geçen yaza kıyasla yüzde 100 artış olduğunu belirten emlak danışmanı Selami Yavaş, “Yaz sezonu için günlük kiralar bin liradan başlıyor, 3 bin 500-5 bin liraya kadar çıkıyor” dedi. Yaz tatili için gelenlerin Mavişehir bölgesini tercih ettiğini belirten emlak danışmanı Emre Kıral, kiraların aylık 25 bin ila 60 bin lira arasında değiştiğini dile getirdi. İlanlara göre havuzlu lüks sitelerde temmuz-ağustos döneminde aylık kiralar 70-75 bin liraya kadar çıkıyor.

Antalya’da önce pandemi sonra Rusya-Ukrayna savaşı ile kiralar uçuşa geçti. Şubat ayında yıllık kira artışı yüzde 185’i, ortalama kira bedeli de 13 bin lirayı geçti. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Antalya Başkan Yardımcısı Gökhan Üçgün, savaş ve deprem etkisi ile bölgenin yoğun göç aldığını ve kiraların her geçen gün arttığını dile getirdi. Tatil bölgelerindeki fiyatlar hakkında bilgi veren Üçgün şunları söyledi: “İngilizlerin tercihi olan Kaş’ta geçen yıl aylık ortalama 75 bin lira olan villa kiraları, bu yıl 150 bin liraya çıktı.

Kemer’de geçen yıl daire kirası 3 bin 700 liradan başlıyor, 17 bin liraya kadar çıkıyordu. Bu yıl 6 bin ila 27 bin arasında değişiyor. 15-35 bin olan villa kirası 25-60 bin bandına yükseldi. Side’de daire kiraları bu yıl 6-12 bin, villa kiraları ise 10-15 bin lira arasında değişiyor. Belek’te villalar eşyalı ve günlük kiralanıyor. Geçen yıl bin-3 bin olan günlük bedel, bu yıl bin 500-5 bin liraya geldi. Alanya’da daireler için 10-25 bin lira, villalar için de 30-50 bin lira talep ediliyor.”