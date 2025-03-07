YDS’ye 120 bin başvuru: ÖSYM Başkanı Ersoy sınav detaylarını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
YDS’ye 120 bin başvuru: ÖSYM Başkanı Ersoy sınav detaylarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 9 Mart’ta gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2025-YDS/1) 120 bin 261 adayın başvurduğunu duyurdu.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 9 Mart Pazar günü yapılacak. Sınav, 81 il, 87 sınav merkezinde 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak. Sınav sonuçları, 4 Nisan'da açıklanacak.

'EMNİYET PERSONELİ DAHİL 17 BİN 478 KİŞİ GÖREV YAPACAK'

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınavla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "20 farklı yabancı dilde uygulanacak sınava 120 bin 261 aday başvurdu. Adaylara 5 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça) çoktan seçmeli soru sorulurken, diğer 15 dilde 8 açık uçlu çeviri sorusu sorulacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 1026 aday bu haktan yararlandı. Sınava 322 engelli aday katılacak. Engelli adayların uygun bir ortamda sınava katılabilmeleri için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavda emniyet personeli dahil 17 bin 478 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim" dedi.

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