Yedek kulübesinde sarı kart gören Milli futbolcu instagramdan kendini ifşa etti

A Milli Takım hazırlık maçında deplasmanda Almanya'yı 3-2'lik skorla yenerken mücadelenin son bölümlerinde yaşanan bir pozisyon herkesin dikkatini çekti.

Maçın 90. dakikasında milli takım yedek kulübesinde bir isim sarı kart gördü.

Ekranlara yansıyan fakat rejinin de tanıyamadığı futbolcunun kim olduğu bir türlü anlaşılmadı.

Kafasındaki bere nedeniyle sadece gözleri gözüken Milli oyuncunun kim olduğu sonunda ortaya çıktı.

Tüm Türkiye'nin merak ettiği bu gizemli fotoğraftaki kişinin ise İskoç ekibi Rangers forması giyen eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz olduğu öğrenildi.

Rıdvan Yılmaz yaptığı paylaşımda fotoğrafı paylaşarak "Benim" dedi.



