Yediemin'deki araçların satışında yeni dönem. Otoparklar doldu taştı

Bazısı hacizli, bazısının sahibi bulunmuyor. Yediemin otoparkları iyice doldu taştı. Konuyla ilgili çözüm Meclis'te masaya yatırıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 9. Yargı Paketi'nde Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili de bir değişiklik bulunuyor.

Bu içerik 15 bin aracı ve sahibini yakından ilgilendiriyor. Yediemin otoparkına alınan trafikten men edilen yahut sahibine ulaşılamayan otomobiller kısa sürede satışa çıkarılması planlanıyor.

SATIŞ YÖNTEMLERİ HIZLANACAK

Yediemindeki araçlara gelecek düzenleme kapsamında sahibi olmayan ya da trafikten men edilmiş otomobiller kısa zaman içinde satılarak ekonomiye katkı sağlaması öngörülüyor. Yaklaşık 15 bin araç otoparklarda bekliyor. Düzenlemeyle beraber satış yöntemleri hız kazanacak.

6 AY DETAYI

Avukat Mustafa Kurt düzenlemeye yönelik, Meclis'te kabul edilmesi halinde bunun akabinde trafikten herhangi bir nedenle çekilen araçlar bu yasa çerçevesinde 6 ay süresince sahipleri tarafından alınmadığı takdirde Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verilen yetkiyle bu araçların satışı yoluna başvurulacağını belirtti.

SATIŞ SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Satış sürecine dair de Kurt, 6 aylık sürecin ardından aracın kaydı üzerinde herhangi bir haciz, şerh, ipotek varsa bunlar hakkında bildirimin yapılması gerektiğini söyleyerek ardından satışa geçileceğini belirtti.

Kurt, haciz ya da şerhin kalkması için ödenen tutar beş yıllık süreç sonrasında devlete kalacağını belirtti.