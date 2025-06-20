Yedikule’de rüşvet çarkı çökertildi! Profesör ve doçentler adliyeye sevk edildi

İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğine giden bazı kişiler, hastanenin bazı servislerinde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde şikayette bulundu. Şikayetleri değerlendiren Başhekimlik, durumu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

3 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin, yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenmiş, polis ekiplerinin 5 aylık fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından İstanbul merkezli olarak Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö., Y.Ö. isimli şüpheliler ile birlikte hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde çalışan profesör M.M. ve doçentler V.E. ile Y.S. gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.