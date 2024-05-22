Yeğen amcasını öldürdü

Akçalı köyünde yalnız yaşayan amcası 65 yaşındaki Veysel Aktan’ın yanına misafir olarak gelen 29 yaşındaki Ali A. henüz bilinmeyen bir nedenle amcasıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali A., amcası Veysel Aktan'ı bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Veysel Aktan'ın öldüğünü tespit etti.

Veysel Aktan’ın cinsel organıyla beraber vücudunun birçok yerinden kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Olay sonrası zanlı Ali A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.