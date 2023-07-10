Yeğeninden Özkan Uğur'a veda. Paylaşımı yürekleri sızlattı

13 yıldır lenfoma kanseri ile mücadele eden MFÖ üyelerinden Özkan Uğur'a yeğeni Özlem Uğur sosyal medya hesabından veda etti. Yazdığı kelimeler yürekleri sızlattı.

Yeğeninden Özkan Uğur'a veda. Paylaşımı yürekleri sızlattı

Müzik dünyasının efsane ismi, MFÖ'nün üyesi Özkan Uğur, daha önce iki defa yendiği lenf kanserinden bu kez kurtulamadı ve önceki gün 69 yaşında hayata veda etti.

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Sanatçının ölüm haberini ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur da “1.5 aydır yoğun bakımdaydı. Güzel haberlerimi bekliyorduk ama ne yazık ki yaşam savaşı bugün sonlandı” diye açıklama yaptı.

Özkan Uğur’un ölümü tüm ülkede üzüntüye neden oldu. Uğur’un yeğeni de amcasının kaybetmenin acısını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

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“ŞİMDİ BABAMIN YANINDA SONSUZA KADAR BİRLİKTESİN”

Özlem Uğur amcasıyla olduğu bir kareyi şu notla paylaştı:

“Canımız , biriciğimiz, kıymetlimiz. Canım amcam biz sana doyamadık. Üzüntümü anlatacak kelimem yok. Son ana kadar bekledik. Şimdi babamın yanında sonsuza kadar birliktesin. Rabbim tüm sevenlerine sabır versin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Sürecimde yanımda olan ve olacak olan herkese minnettarım. Sabretmekten başka çare yok. Melekler hep yanında olacak. Hep güleceğiz seninle yeniden.”

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