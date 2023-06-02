Yeğenine istismardan yargılanan ‘amca’ beraat etti

Editör: Özge Ceren Çimen

Şanlıurfa Siverek’te 20 yaşındaki M.K. isimli yeğenine çocuk yaşından itibaren cinsel istismarda bulunmaktan tutuklu yargılanan Yakup K., dün üçüncüsü görülen duruşmada nitelikli cinsel istismar, hürriyetten yoksun kalma, reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından beraat ettirildi.

6 aydır tutuklu olan Yakup K.’nın yakınları tarafından tehdit edilen mağdur M.K., “Sesimin duyulmasını istiyorum" diyerek barolardan destek istedi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, müvekkilleri olan M.K.’nın yanında durmaya devam edeceklerini duyurdu.

Dernek, sürece dair yaptığı sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

Dün Siverek’teydik. Çocukluğundan beri öz amcası tarafından istismar edilen, artık genç bir kadın olan müvekkilimizle birlikte.

Tutuklu yargılanan istismarcı, nitelikli cinsel istismar, hürriyetten yoksun kalma, reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından beraat ettirildi.

Müvekkilimiz 13 yaşından beri istismar ediliyordu, davada çok sayıda tanık dinlenmişti.

HTS kayıtları, otel telefon incelemeleri yapıldı ve failin çocuğu zorla alıkoyup istismar ettiği ortaya çıkmıştı. Fail 6 aydır tutukluydu, 3 duruşma görüldü ve beraat ettirildi.

Bu süre boyunca müvekkilimizin ailesi sürekli tehdit edildi, sanığın yakınları tarafından darp eylemleri gerçekleştirildi.

Artık üniversiteli bir genç olan müvekkilimiz, sürekli tehdit altında olduğu için son 1 yıldır okuluna dahi gidemedi, dünkü duruşmada bayıldı.

Hakimlere soruyoruz, özellikle aşiret/tarikat bağlantıları güçlü olan bölgelerde, “nüfuz” sahibi gördüğünüz faillerin dosyalarında, istismarı cezalandırmanız için daha hangi kanıtlara ihtiyaç duyuyorsunuz?

Bu kararların hesabını vereceksiniz.

Bu akıl almaz, hukuk tanımaz, çocuk düşmanı, kadın düşmanı karara itiraz edeceğiz, istinafa taşıyacağız ve Urfa Barosu Kadın Hakları Merkeziyle birlikte kız kardeşimizin yanında olacağız.

Bir rutine dönüştürdükleri bu kararlarla BİZE BOYUN EĞDİREMEZLER.