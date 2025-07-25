Yeğeninin sevgilisini bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yeğeninin sevgilisini bıçakladı

Samsun Atakum’da, yeğeniyle arkadaşlık yapan S.D’yi bıçakla yaralayan R.G, polisin düzenlediği baskınla yakalandı. Yaralanan S.D, hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin 8 ayrı suçtan dolayı sabıkası olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi 5059'uncu Sokak'taki evde meydana geldi. Serkan D., yeğeni Leyla D. ile Rahman G.'nin sevgili olduğunu öğrendi. Serkan D., Rahman G.'nin evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rahman G., Serkan D.'yi sol karın boşluğundan bıçakla yaraladı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Öte yandan, şüpheli Rahman G.'nin 8 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeğeninin sevgilisini bıçakladı

Yeğeninin sevgilisini bıçakladı

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