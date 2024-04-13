Yeliz Yeşilmen son pozunda abarttı. Sosyal medyanın diline düştü

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim Yeliz Yeşilmen'in son pozu olay oldu.

Dubai tatilinden bir kareyi takipçileriyle paylaşan Yeşilmen, 'photoshop' yapmayı abartınca sosyal medyanın diline düştü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Yeşilmen'e sosyal medyada, "Bacaklar kaç metre filtreyi baya abarttın", "Ayak 50 numara olmuş", "Filtreyi biraz az yapsaydın" gibi yorumlar yapıldı.

Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Evlilik değil ama birliktelik olabilir dediğim gibi sadece aşık olursam birlikte olabilirim. Ben bir aşk kadınıyım" demişti.