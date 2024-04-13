Yeliz Yeşilmen son pozunda abarttı. Sosyal medyanın diline düştü

Kaynak: Mynet
Yeliz Yeşilmen son pozunda abarttı. Sosyal medyanın diline düştü
Ünlü isim Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda bacak boyunu photoshop ile uzatınca, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim Yeliz Yeşilmen'in son pozu olay oldu.

Dubai tatilinden bir kareyi takipçileriyle paylaşan Yeşilmen, 'photoshop' yapmayı abartınca sosyal medyanın diline düştü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Yeşilmen'e sosyal medyada, "Bacaklar kaç metre filtreyi baya abarttın", "Ayak 50 numara olmuş", "Filtreyi biraz az yapsaydın" gibi yorumlar yapıldı.

Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Evlilik değil ama birliktelik olabilir dediğim gibi sadece aşık olursam birlikte olabilirim. Ben bir aşk kadınıyım" demişti.

1-003.jpg

2-002.jpg

Son Haberler
Ezan okunurken camiyi bombaladılar Gündem
Ezan okunurken camiyi bombaladılar
Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı Gündem
Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı
Depremzede şehirlerin ihracatı ilk çeyrekte 5 milyar dolara yaklaştı Ekonomi
Depremzede şehirlerin ihracatı ilk çeyrekte 5 milyar dolara yaklaştı
Emekli olamayanlar SGK'dan primlerini geri alabilir mi? Ekonomi
Emekli olamayanlar SGK'dan primlerini geri alabilir mi?
Ukrayna, Letonya ile güvenlik anlaşması imzaladı Dünya
Ukrayna, Letonya ile güvenlik anlaşması imzaladı
Avusturya Havayolları'ndan Tahran kararı! Lufthansa'dan sonra... Dünya
Avusturya Havayolları'ndan Tahran kararı! Lufthansa'dan sonra...
Rusya açıkladı: Askeri sanayi ve yakıt enerji unsurlarını vurduk Dünya
Rusya açıkladı: Askeri sanayi ve yakıt enerji unsurlarını vurduk