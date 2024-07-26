Yellen’den büyüme mesajı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantıları'na katılmak amacıyla bulunduğu Brezilya'da basın toplantısı düzenledi.

ABD büyüme rakamlarını değerlendiren Yellen, ABD GSYH'si 2023'te düşmek yerine yüzde 3,1 oranında güçlü bir büyüme kaydettiğini ve bu verilerin, 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,8'lik bir büyümeye işaret ettiğini söyledi.

Yellen, bu durumun istikrarlı büyüme ve enflasyonun düştüğü bir yolda olunduğunu doğruladığını söyledi.

Yellen, küresel ekonominin büyük ölçüde ABD'nin "dikkate değer" ekonomik performansıyla kuvvetli olmaya devam ettiğini belirtti.

ABD'de işsizlik oranının tarihsel olarak düşük olmayı sürdürdüğünü Yellen, enflasyonun ise zirvesinden önemli ölçüde inerek ABD Merkez Bankasının (Fed) hedefine doğru bir eğilim gösterdiğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmelere de vurgu yapan Yellen, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara ilişkin gerekli adımları atmayı sürdürdüklerini belirtti.