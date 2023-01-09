Erdoğan yem fiyatlarından yakınan kadına böyle dedi: Bu hayvanları sana kim verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçimini hayvancılıktan sağlayan kadın arasında geçen diyalog gündem oldu.

AKP Kadın Kolları'nın etkinliğinde konuşan, hayvancılık yaptığını ve 46 adet büyükbaş hayvanı olduğunu söyleyen kadın, yem fiyatlarının artmasıyla sayının 60-70 büyükbaş hayvandan 46'ya indiğini belirtti.

Erdoğan, vatandaşa "Bunları ne yapıyorsun, satıyor musun?" sorusunu sordu. Vatandaş ise, "Satıyorum tabii ki" yanıtını verdi.

Vatandaş daha sonra hayat pahalılığından yakınarak, "Bir bardak çay 5 lira, bir litre süt 10 lira" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ise, hayat pahalılığı konusunu es geçerek "Bu hayvanları sana kim verdi?" dedi.