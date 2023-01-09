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  • Erdoğan yem fiyatlarından yakınan kadına böyle dedi: Bu hayvanları sana kim verdi

Erdoğan yem fiyatlarından yakınan kadına böyle dedi: Bu hayvanları sana kim verdi

Erdoğan, yem fiyatları yüzünden büyükbaş hayvanlarını satmak zorunda kalan besici kadına, "Bu hayvanları sana kim verdi?" sorusunu sordu.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 21:50
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Yem fiyatlarından yakınan kadına Erdoğan böyle dedi: Bu hayvanları sana kim verdi

Erdoğan yem fiyatlarından yakınan kadına böyle dedi: Bu hayvanları sana kim verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçimini hayvancılıktan sağlayan kadın arasında geçen diyalog gündem oldu.

AKP Kadın Kolları'nın etkinliğinde konuşan, hayvancılık yaptığını ve 46 adet büyükbaş hayvanı olduğunu söyleyen kadın, yem fiyatlarının artmasıyla sayının 60-70 büyükbaş hayvandan 46'ya indiğini belirtti.

Erdoğan, vatandaşa "Bunları ne yapıyorsun, satıyor musun?" sorusunu sordu. Vatandaş ise, "Satıyorum tabii ki" yanıtını verdi.

Vatandaş daha sonra hayat pahalılığından yakınarak, "Bir bardak çay 5 lira, bir litre süt 10 lira" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ise, hayat pahalılığı konusunu es geçerek "Bu hayvanları sana kim verdi?" dedi.

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Ülkü turan
9.01.2023 22:05
Atatürk bize ülke bıraktı kendi mirasini da halka bıraktı.bunlar halkın vergileri ile emaneti sattı.  
 
Ülkü turan
9.01.2023 22:04
Sanki kendi mallarından veriliyor hepsi bizim vergilerimiz onların.BEN BEN BEN bu nasi bir ego  
 
TC Bursa
9.01.2023 22:03
Hanımefendi de sorsaydi keşke,size bu oyları kim verdi diye  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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