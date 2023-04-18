Yem yüklü kamyon menfeze devrildi: Şoför öldü

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Beypazarı kara yolu Güdül kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Güdül'e tavuk yemi taşıyan Yaşar Koca yönetimindeki 06 AP 317 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp menfeze devrildi. Sürücü, araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı şoför kabininden çıkarılan Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon, vinç ile devrildiği yerden kaldırıldı.

(Kaynak: DHA)