Yemeği ocakta unuttu, kenti birbirine kattı

Gebze'de bir kişi yemeği ocakta unuttu. Yükselen koku ve dumanların üzerine ekipler harekete geçti.

Yemeği ocakta unuttu, kenti birbirine kattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ocakta unutulan yemek ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulunarak muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçti.

Olay, Sultan Orhan Mahallesi 1124. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 3. katında ocakta yemek unutuldu. Yükselen duman ve kokular üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

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Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairede meydana gelen ufak çaplı yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen, sağlığında olumsuzluk meydana gelen kimsenin olmadığı öğrenildi.

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