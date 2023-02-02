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Kimsenin aklına gelmez; yemek borusu kanseri yapıyor

Araştırmalar, hayatı boyunca aşırı sıcak çay ya da kahve içenlerin yemek borusu kanserine yakalanmalarının daha riskli olduğunu ortaya koydu. İşte nedenleri...

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 17:16
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Yemek borusu kanseri NEDEN OLUR?

Kimsenin aklına gelmez; yemek borusu kanseri yapıyor
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The National News'in haberine göre, Cambridge Üniversitesinden yapılan son araştırmada, sıcak içecekler tüketmenin bir kişinin yemek borusu kanserine yakalanma olasılığını neredeyse üç kat artırdığı tespit edildi.

 

Cambridge'deki araştırmacılar, İngiltere'de yaklaşık 500 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceleyerek, daha fazla kahve içen insanlarda kanser riskinin arttığını belirledi. Uzmanlar, kahve ve çay tüketenlerin, sıcak içecek içmeyenlere göre 2,8 kat daha yüksek risk taşıdığını açıkladı.

Kahveyi sıcak içenlerin 5,5 kat, ılık içenlerin 2,7 kat daha fazla riskle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. Uzman araştırmacılar, sıcak içeceklerin hücrelerin sürekli yenilenmesine neden olduğunu ve bunun da hücreleri kanserli hale getirebileceği açıklamasını yaptı.



Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezinden onkolog ve gastroenterolog Smita Joshi, endişe duyan herkese, kahvelerini veya çaylarını içmeden önce yeterince soğutmasını tavsiye etti.

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