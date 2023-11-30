Yemek odası alırken bunlara dikkat. Konumu çok önemli

Yemek odası, birçok anı paylaşmanın yanı sıra lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak için bir araya gelinen bir yerdir. Yemek odası takımı, bu alanda işlevsel ve estetik açıdan önemli bir rol oynar.

En keyifli yemek anı ise, ailemizle yenilen yemekler ya da sevdiğimiz insanlarla yenen yemeklerdir. İnsanlar kültürel farklılıklara göre yerde veya masa-sandalyede yemek yiyebilirler.

Misafirlerimiz bizler için önemlidir. Onları en iyi şekilde ağırlamak isteriz. Burada yemek odasının öneminin arttığını da görüyoruz.

Yemek odaları, yemek eşyalarının konulduğu ve masa sandalyelerin olduğu huzurlu bir alan olmalıdır.

Yemek odasında en önemli eşya yemek masasıdır. Masa seçimi de çok önemlidir.

AYDINLATMA DA ÖNEMLİ

Tasarımın yanı sıra konfor, kullanışlılık ve evinizin büyüklüğü gibi faktörleri de göz önünde bulundurmanız gerekir. Yemek odası veya salonunuza uygun bir masa seçmek için şu ipuçlarını takip edebilirsiniz.

Yemek masanızı koyacağınız yeri belirleyin. Ölçüsünü net bir şekilde çıkartın. Konsol servis sehpası gibi eşyaların listesini çıkartın. Bardak, sürahi, tabak, çatal kaşık gibi gereçler için yer belirleyin.

Onları koyacak depolama alanınız yoksa ne tür eşya alacağınızı kafanızda oturtun, buna aydınlatma armatörlerini de eklemelisiniz.

Masanın oval, dikdörtgen ya da da kare olacağına karar verin. Malzeme ve renkler üzerine düşünün.

Unutmayın yemek odasına bir tema seçmek ve aksesuarlarla karakter katmak dekorasyonu güzelleştirebilir.

Yemek masası seçerken fiyat ve estetik özelliklerin yanı sıra mekânın büyüklüğü, kullanım sıklığı ve rahatlığı gibi faktörleri de göz önünde bulundurmanız önemlidir.