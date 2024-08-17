Yemek siparişi verdiğine pişman oldu. Sapık kurye genç kadına kabusu yaşattı

İstanbul'da bir kadın yemek sipariş ettiği kuryenin 3 gündür tacizine uğradığını söyleyerek X hesabından yaptığı paylaşımla yetkililerden yardım istemişti.

"3 GÜNDÜR TACİZ VE TAKİP EDİLİYORUM"

3 gündür kurye tarafından taciz edildiğini öne süren kadın şu ifadeleri kullandı:

Trendyol üzerinden verdiğim sipariş üzerine 3 gündür taciz ediliyor ve takip ediliyorum. Bu kuryenin motorunun videosunu bilerek çektim. Numaramı bilmediği için Trendyol üzerinden beni arıyor, istemediğimi söylememe rağmen laftan anlamıyor.

Bu kurye için işlem başlatılması için paylaşma gereği duyuyorum. Elim ayağım titriyor, ve saplantılı gibi davranıyor nişanlıyım dedim bilerek rahatsız etmemesi için. Sen benim sevgilimsin, benim olacaksın gibi cümleler kuruyor. Trendyol ses kayıtlarını eğer kayıt ediyorsa lütfen incelensin ben evimde rahat ve huzurlu uyku uyuyamaz hale geldim ve şikayet etmem durumunda ne yazık ki zarar vermesinden korkuyorum.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Yemek siparişini getirdiği kadını taciz ettiği iddia edilen kurye ile ilgili Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

KURYE GÖZALTINA ALINDI!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformlarında "Verdiğim sipariş üzerine 3 gündür taciz ve takip ediliyorum." başlığıyla yer alan paylaşımla ilgili çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede, internet üzerinden verilen yemek siparişini getiren İ.Ç. (35) isimli kuryenin, D.K. (26) adlı sipariş sahibini arayarak taciz ettiğini belirledi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan İ.Ç'nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi.