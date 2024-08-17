Yemek siparişi verdiğine pişman oldu. Sapık kurye genç kadına kabusu yaşattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yemek siparişi verdiğine pişman oldu. Sapık kurye genç kadına kabusu yaşattı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir kadın, sosyal medya hesabından yemek siparişi verdiği kuryenin tacizine uğradığını öne sürerek bir video paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede büyük etkileşim olan video sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

İstanbul'da bir kadın yemek sipariş ettiği kuryenin 3 gündür tacizine uğradığını söyleyerek X hesabından yaptığı paylaşımla yetkililerden yardım istemişti.

"3 GÜNDÜR TACİZ VE TAKİP EDİLİYORUM"

3 gündür kurye tarafından taciz edildiğini öne süren kadın şu ifadeleri kullandı:

Trendyol üzerinden verdiğim sipariş üzerine 3 gündür taciz ediliyor ve takip ediliyorum. Bu kuryenin motorunun videosunu bilerek çektim. Numaramı bilmediği için Trendyol üzerinden beni arıyor, istemediğimi söylememe rağmen laftan anlamıyor.

Bu kurye için işlem başlatılması için paylaşma gereği duyuyorum. Elim ayağım titriyor, ve saplantılı gibi davranıyor nişanlıyım dedim bilerek rahatsız etmemesi için. Sen benim sevgilimsin, benim olacaksın gibi cümleler kuruyor. Trendyol ses kayıtlarını eğer kayıt ediyorsa lütfen incelensin ben evimde rahat ve huzurlu uyku uyuyamaz hale geldim ve şikayet etmem durumunda ne yazık ki zarar vermesinden korkuyorum.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Yemek siparişini getirdiği kadını taciz ettiği iddia edilen kurye ile ilgili Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

KURYE GÖZALTINA ALINDI!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformlarında "Verdiğim sipariş üzerine 3 gündür taciz ve takip ediliyorum." başlığıyla yer alan paylaşımla ilgili çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede, internet üzerinden verilen yemek siparişini getiren İ.Ç. (35) isimli kuryenin, D.K. (26) adlı sipariş sahibini arayarak taciz ettiğini belirledi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan İ.Ç'nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi.

uipo.jpg

gfdg.jpg

tjtut.jpg

İlgili Haberler
Kuryeler itfaiye ekiplerine su ve ayran taşıdı. Helal olsun size çocuklar
Motorlu kuryeye korna hediye edilince sevinçten ne yapacağını şaşırdı
Motorlu kuryeye korna hediye edilince sevinçten ne yapacağını şaşırdı
Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde maymun çiçeği vakası iddiası! Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi
Kocaeli’nde maymun çiçeği vakası iddiası! Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi
Uzmanlar tavsiye etti. Kelle paça yerine bundan için... Faydası daha fazlaymış
Uzmanlar tavsiye etti. Kelle paça yerine bundan için... Faydası daha fazlaymış
Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek
Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek
Mevduat faizinde taşlar yerinden oynadı. 107 bin lira getirisi var
Mevduat faizinde taşlar yerinden oynadı. 107 bin lira getirisi var
Domates hızlı mı çürüyor? İşte domatesin çürümesini durduran tüyo
Domates hızlı mı çürüyor? İşte domatesin çürümesini durduran tüyo
Garanti BBVA nakit para ödemesi yapıyor! Emeklilere yeni promosyon
Garanti BBVA nakit para ödemesi yapıyor! Emeklilere yeni promosyon
Son Haberler
Van’da şimşekler geceyi aydınlattı Yerel Haberler
Van’da şimşekler geceyi aydınlattı
Büyükada'da iki katlı ahşap binada yangın: Ekipler müdahale etti Gündem
Büyükada'da iki katlı ahşap binada yangın: Ekipler müdahale etti
Konya'da asansör boşluğuna düşen genç işçi öldü Gündem
Konya'da asansör boşluğuna düşen genç işçi öldü
Tire ve Bayındır'da devam eden yangınlara müdahale sürüyor Gündem
Tire ve Bayındır'da devam eden yangınlara müdahale sürüyor
Kavaklıdere'ye sıçrayan yangın ikinci gününde. Gece görüşlü helikopterler harekete geçti Gündem
Kavaklıdere'ye sıçrayan yangın ikinci gününde. Gece görüşlü helikopterler harekete geçti
Yangının hakim olduğu alan hava kararınca ortaya çıktı Gündem
Yangının hakim olduğu alan hava kararınca ortaya çıktı
Lula da Silva'dan Venezuela'daki seçim tartışmalarına çağrı: "Tutanakları açıklayın" Dünya
Lula da Silva'dan Venezuela'daki seçim tartışmalarına çağrı: "Tutanakları açıklayın"