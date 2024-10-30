Yemek spordan önce mi sonra mı yenir? Uzmanlar açıklıyor

Egzersiz, sağlıklı bir yaşam tarzının vazgeçilmez bir parçası olmasıyla biliniyor. Ancak, spor öncesi ve sonrası beslenme alışkanlıkları, performansı ve iyileşmeyi önemli ölçüde etkileyebilir. Peki, egzersiz öncesinde mi yoksa sonrasında mı yemek yemeli? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında bu sorunun yanıtını incelendi.

SPORDAN ÖNCE YEMEK:

Uzmanlar, egzersizden 2-4 saat önce karbonhidrat ve protein açısından zengin dengeli bir öğün tüketmenin enerji seviyelerini artırabileceğini belirtiyor. Bu tür bir öğün, vücudun egzersiz sırasında ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar ve sindirim için yeterli zaman tanır.

Örneğin, tam tahıllı ekmekle yapılan bir sandviç veya yulaf ezmesi gibi kompleks karbonhidratlar, enerji seviyelerini dengede tutar.

SPORDAN SONRA YEMEK:

Egzersiz sonrası beslenme, kasların toparlanması ve glikojen depolarının yeniden doldurulması için kritik öneme sahip omasıyla biliniyor.

Uzmanlar, egzersizden sonraki ilk 30 dakika içinde protein ve karbonhidrat açısından zengin bir öğün tüketmenin kas onarımını desteklediğini vurguluyor. Örneğin, bir tavuk göğsü veya peynirli omlet, bu süreçte vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Johns Hopkins Medicine'den spor hekimliği uzmanı Dr. Cecilia Cordova Vallejos, egzersizden önce ve sonra doğru beslenmenin performansı artırdığını ve sakatlanma riskini azalttığını belirtiyor. Ayrıca, egzersizden yaklaşık 30 dakika önce hafif bir atıştırmalık tüketmenin, özellikle uzun süreli ve yoğun egzersizlerde enerji seviyelerini artırabileceğini söylüyor.

Los Angeles'ta kardiyolog olan Dr. Martha Gulati, egzersiz öncesi ve sonrası beslenmenin sindirim sorunlarını azaltabileceğini ve genel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtiyor. Dr. Gulati, egzersizden önce muz veya enerji barı gibi hafif atıştırmalıkların tercih edilebileceğini, egzersiz sonrasında ise protein açısından zengin besinlerin tüketilmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

Yemek zamanlaması, spor performansını ve genel sağlığı doğrudan etkileyebilir. Egzersizden önce ve sonra doğru besinleri tüketmek, enerji seviyelerini dengede tutar ve kasların toparlanmasını destekler. Sağlıklı bir spor rutini için beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz ve uzmanların önerilerine kulak vermeniz önemli.