Yemen'de haziran ayında yaklaşık 5 bin mayın ve mühimmat temizlendi

Yemen'de haziran ayında 4 bin 899 mayın ve patlamamış mühimmatın temizlendiği bildirildi.

Yemen'de haziran ayında yaklaşık 5 bin mayın ve mühimmat temizlendi

Suudi Arabistan'ın başlattığı "Mayın Temizleme Projesi" (MASAM) haziran ayı faaliyetlerine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, İran destekli Husiler tarafından yerleşim yerleri ve yollara döşenen mayın ve mühimmatları etkisiz hale getirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haziran ayında yapılan çalışmalar kapsamında ülkenin çeşitli bölgelerinde binlerce kilometrekarelik alanda 4 bin 899 mayın ve mühimmatın temizlendiği aktarılan raporda, çalışmaların başladığı 2018'den bu yana ise toplam 405 bin 818 mayın ve mühimmatın temizlendiği kaydedildi.

MASAM çerçevesinde Yemen'de 47 milyon 485 bin 089 metrekarelik alanın da patlayıcılardan arındırıldığı aktarıldı.

HUSİLERİN İHLALLERİNE KARŞI ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİ "UTANÇ VERİCİ"

MASAM Genel Müdürü Usame el-Kusaybi de yerel medyaya yaptığı açıklamada, Yemen'in dünyanın en çok mayın bulunan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

İran destekli Husilerin ihlallerine karşı uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösteren Kusaybi, bunun insanlık adına "utanç verici" olduğunu vurguladı.

Kusaybi, "Terörist Husi milisler, Yemen'in çeşitli bölgelerine döşediği mayınlarla çoğu kadın ve çocuk binlerce vatandaşın ölümüne yol açarak insanlık suçlarına devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk, 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor. (AA)

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