Yemeyenin malını yerler atasözünün anlamı nedir?

Yemeyenin malını yerler atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişinin kendi olanaklarını tutumluca kullanmaması durumunda, bu kaynakların başkaları tarafından da değerlendirilebileceğine dikkat çekilir.

Kendi gereksinimlerini karşılamak için kaynaklarını verimli bir şekilde kullanması gerektiği vurgulanır.

YEMEYENİN MALINI YERLER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Anneannemin yıllarca özene bezene aldığı renk renk tabaklarını o öldükten sonra bir bir dağıttılar, kimisi kırıldı kimisi saksı altlarına koyuldu, o kadar önemsemediler ki oradaki serveti tereği bomboş görünce içim cız etti. Keşke anneannem de o tabakları sıra sıra dizmek yerine bir bir kullansaydı, yemeyenin malını yerler işte."