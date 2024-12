Yençağ Gazetesi: Ülke gerçeğini görmek isteyenler pazara baksın

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

DAHA DA KÖTÜ GÜNLER 2025’TE YENİ BAŞLIYOR

Yüksek enflasyon karşısında eriyen gelirle Türkiye'nin her yerinde nüfusun yüzde 80'i yoksullukta eşitlendi. Pazarlarda çürük sebze, meyve toplayan insanlar, alışverişe gidip hiçbir şey alamadan dönenler yeni Türkiye'nin rutini haline geldi.

Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e pazara çıkan vatandaşlar pahalılıktan gelirinin yetmemesinden sadece tezgahları seyretmek zorunda kalınca, esnaf da, vatandaş da içini çekmekten başka bir şey yapamıyor. Yüksek enflasyon karşısında eriyen gelirle Türkiye'nin her yerinde nüfusun yüzde 80'i yoksullukta eşitlendi.

Pazarlarda çürük sebze, meyve toplayan insanlar, alışverişe gidip hiç bir şey alamadan dönenler yeni Türkiye'nin rutini haline geldi. İktidarın 'ülke ekonomisi iyiye gidiyor, refah seviyemiz yükseliyor' sözlerini çarşı Pazar görüntüleri yalanlıyor. Ülkenin dört bir yanından, "Geçinemiyoruz. Aldığımız maaş pazara bile yetmiyor" feryatlar yükseliyor. Diyarbakır'daki yoksulların, semt pazarındaki ezilmiş sebze ve meyveleri topladıkları anlar görüntülendi. Pazarda dolaşan yoksulların her gün çöplerde meyve ve sebzeleri toplamaları kabul edilemez olduğunu söyleyen pazar esnafı Mehmet Yılmaz, ürünlerini yüksek fiyatla satmak zorunda kaldıkları için vicdanlarının rahatsız ettiğini söyledi. İstanbul’da semt pazarlarında benzer görüntüler yaşanıyor. Dar gelirli vatandaşlar da pazarlardan eli boş dönüyor.

Pazara alışverişe çıkan İsrafil Özdemir, "Pazardan bir yoğurt aldım, başka bir şey alamadım. Bu akşam yoğurda talim. Gittiği yere kadar götüreceğiz" şeklinde konuştu.

Artvin'de pazara alışverişe çıkan Yılmaz Yıldırım "Her şey çok pahalı. Benim maaşım 12 bin 500 lira. Onlar için zor günler geride kalmış olabilir ama esas zor günler bizim için yeni başladı" dedi. Bir diğer vatandaş, "Emekli maaşıyla birlikte pazardan doğru dürüst bir şey alamıyoruz" diye konuştu. Pazarcı Bülent Akduman da "Zor günler kalmadı, daha zor günler geliyor gibi geliyor bana. İnsanlar artık dışarı çıkıp eskisi gibi alışveriş yapmıyorlar" dedi.

Süleyman Şahin isimli vatandaş ise "Fiyatlara bakınca geriye dönüyorum. Paramız yetmiyor" ifadelerini kullandı. Van Semt Pazarı'nda benzer görüntüler vardı. Esnaf da alışverişe gelen vatandaşlar da artan fiyatlardan dert yandı. Bir vatandaş, "Her şey pahalı. Para yok, iş yok. Ne yapabiliriz? Pazara baka baka gidiyoruz. Ekmeğimi aldım, başka bir şey alamadım. Para yok ki alayım" diye konuştu. Semt Pazarlar Derneği Başkanı Emin Arı da "Esnaf ve halk mağdur. Halkın alım gücü yok. Eskiden poşet poşet götüren halk, şu an çıkma sebze meyveye yönelmiş. O da birer, ikişer kilo. Çünkü geçim kaynağı yok" diye dert yandı.

Semt Pazarlar Derneği Başkanı Emin An, "Maalesef ekonomi yok. Eskiden bir kişi, 20 nüfusa bakabiliyordu. Ama şu anda 20 nüfus 1 kişi bakamıyor. Esnaf ve halk mağdur. Halkın alım gücü yok. Eskiden poşet poşet götüren halk, şu an çıkma sebze meyveye yönelmiş. O da birer, ikişer kilo. Çünkü geçim kaynağı yok" dedi. Vatandaşların alım gücünün çok düştüğünü söyleyen bir esnaf ise "Üç almak yerine mecbur bir alıyorlar. Şu an tane tane alıyorlar. Gram işi alıyorlar. Bir şey almak için elli sefer pazarlık yapıyorlar. Allah halka yardım etsin. Halkın durumu sıkıntılı. Yeni yılda Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.