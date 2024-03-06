Yener İnce'den Galatasaraylı futbolcuların sağlık durumuna dair açıklama

Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Yener İnce, takımdaki futbolcuların sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

İşte Yener İnce'nin açıklamaları;

Abdülkerim Bardakcı: Üst arka adalesindeki sertleşme nedeniyle tedbir amaçlı antrenman dışı bırakıldı ve bu haftaki maçta yer almayacak. Durumu bir sonraki maç öncesinde değerlendirilecek.

Wilfried Zaha: Kemik ödeminin ardından geçen maçta oynayamadı. Bugünkü antrenman performansına göre durumu değerlendirilecek.

Hakim Ziyech: Sakatlığından bu yana belirlenen tedavi programına sıkı sıkıya uyuldu. İzinli günlerde bile kontrolümüz altında tedaviye devam edildi ve bugün antrenmana katıldı.

Serge Aurier: İmzadan üç gün sonra yaşanan ciddi adale yırtığı nedeniyle 6 haftalık bir iyileşme süreci öngörülüyor. Milli maç arasından sonra takımla birlikte olması bekleniyor.

Davinson Sanchez: Beşiktaş derbisinde hissettiği adale sertliği nedeniyle tedbir amaçlı dinlendiriliyor ve durumu yarın netleşecek.

Kaan Ayhan: Kasığında zaman zaman artan ağrılar nedeniyle sürekli tedavi görüyor. Performansı etkilenmiyor ve sezon sonunda cerrahi bir değerlendirme yapılabilir.

Mauro Icardi: Ayak bileğindeki tedavi tamamlandı ve şu anda herhangi bir sakatlığı bulunmuyor.