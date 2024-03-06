Yener İnce'den Galatasaraylı futbolcuların sağlık durumuna dair açıklama

Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Yener İnce, takımdaki futbolcuların sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.
İşte Yener İnce'nin açıklamaları;
Abdülkerim Bardakcı: Üst arka adalesindeki sertleşme nedeniyle tedbir amaçlı antrenman dışı bırakıldı ve bu haftaki maçta yer almayacak. Durumu bir sonraki maç öncesinde değerlendirilecek.
Wilfried Zaha: Kemik ödeminin ardından geçen maçta oynayamadı. Bugünkü antrenman performansına göre durumu değerlendirilecek.
Hakim Ziyech: Sakatlığından bu yana belirlenen tedavi programına sıkı sıkıya uyuldu. İzinli günlerde bile kontrolümüz altında tedaviye devam edildi ve bugün antrenmana katıldı.
Serge Aurier: İmzadan üç gün sonra yaşanan ciddi adale yırtığı nedeniyle 6 haftalık bir iyileşme süreci öngörülüyor. Milli maç arasından sonra takımla birlikte olması bekleniyor.
Davinson Sanchez: Beşiktaş derbisinde hissettiği adale sertliği nedeniyle tedbir amaçlı dinlendiriliyor ve durumu yarın netleşecek.
Kaan Ayhan: Kasığında zaman zaman artan ağrılar nedeniyle sürekli tedavi görüyor. Performansı etkilenmiyor ve sezon sonunda cerrahi bir değerlendirme yapılabilir.
Mauro Icardi: Ayak bileğindeki tedavi tamamlandı ve şu anda herhangi bir sakatlığı bulunmuyor.