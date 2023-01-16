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Cyle Larin İspanya'ya gidiyor

Club Brugge forması giyen Clye Larin, Cadiz ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 19:00
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Yeni adresi belli oluyor: İspanya'ya gidiyor

Cyle Larin İspanya'ya gidiyor
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Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Club Brugge ile sözleşme imzalayan Cyle Larin, İspanya'ya gidiyor.

Relevo'da yer alan habere göre Cadiz, Larin için Club Brugge ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

Kanadalı golcünün kiralık ve bonservisli transferinin ihtimaller dahilinde olduğu ve imzanın gelecek hafta resmiyete dökülebileceği kaydedildi.

Club Brugge ile sözleşmesi 2025'e kadar devam eden 27 yaşındaki Larin, bu sezon Belçika ekibinde sahaya çıktığı 13 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

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