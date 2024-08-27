Yeni Akit AKP'li Özlem Zengin ile dalga geçti. Kızdıracak notla paylaşıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeni Akit AKP'li Özlem Zengin ile dalga geçti. Kızdıracak notla paylaşıldı

AKP'li Özlem Zengin katıldığı canlı yayında "En beğenilen AKP'li milletvekili benim" deyince Yeni Akit Gazetesi, Zengin ile sosyal medya paylaşımında dalga geçti.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini savunmuş ve bu açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Yeni Akit gazetesi, Zengin'in bu sözlerini ve katıldığı bir programda “Anketlerde en beğenilen milletvekili seçiliyorum” şeklindeki ifadelerini eleştiren bir haber yayınladı.

Gazete, haberi "CHP Genel Merkezi’nde yapıldığı tahmin edilen" notuyla okuyucularına sundu.

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NE OLMUŞTU?

3 Eylül'de yapılacak duruşma öncesi Ekol TV'de Armağan Çağlayan'a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Dilruba K.'nın açıklamalarını eleştirerek, "Ciddi bir üslup sorunu var, ancak tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Dilruba K., daha önce cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmış, ancak bu suçlamadan dolayı tutukluluğu kaldırılmış ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Buna karşın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması nedeniyle tutukluluğu sürüyor.

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