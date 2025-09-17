Yeni Akit yazarı, ünlü siyasetçiyi canlı hedef yaptı! İlk onayı DEVA Partili verdi...

Akit TV’ye katılan Yeni Akit yazarı yazarı Kenan Alpay ABD’de yaşanan Charlie Kirk suikastine atıfta bulunarak, Türkiye’deki karşılığının Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olduğunu söyledi. Özdağ ise skandal hedef göstermeye “Kenan Alpay’ın yÜKSEK zEKASI ve üSTÜN Karakteri hepimizin malumudur” tepkisinde bulundu. Özdağ’ın paylaşımın altına, Alpay için “Resmen tehdit edip hedef gösteriyor” şeklinde yorumlar yapıldı.

AKİT’TE BÜYÜK SKANDAL

Akit TV’de skandal bir hedef gösterme yaşandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ‘öldürmekle’ anıldı. Yeni Akit yazarı Kenan Alpay, ABD’de yaşanan Charlie Kirk suikastine atıfta bulunarak, Türkiye’deki karşılığının Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olduğunu söylemesi dikkat çekti. Alpay, “Fanatizm dönüp sahiplerini vuruyor” ifadeleriyle suikast üzerinden mesaj olarak yorumlandı.

DEVA PARTİLİ ORTAK OLDU

Ümit Özdağ'ın suikastle öldürülmesi yönündeki hedef göstermenin devam etmesi üzerine program moderatörü Yusuf Ozan Demir sözleri toparlamaya çalışırken, program konuğu DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Hakan Ağaoğlu da bu söylemi onaylayarak hedef göstermeye ortak olması dikkat çekti.

ÖZDAĞ: YÜKSEK ZEKASI VE ÜSTÜN KARAKTERİ HEPİMİZİN MALUMUDUR

Ümit Özdağ ise X hesabı üzerinden Kenan Alpay’ın açıklamalarına sert tepki göstererek, “Kenan Alpay Akit Tv’de beni Türkiye’nin Charlie Kirk’i olarak nitelendirmiş. Kenan Alpay’ın yÜKSEK zEKASI ve üSTÜN Karakteri hepimizin malumudur” ifadelerini kullandı.

“TÜRK DÜŞMANLARI HEMEN HER ZEMİNDE SİZE SALDIRIYORLAR”

Özdağ’ın yorumların altına ise vatandaşlardan destek gelirken, Alpay’ın sözlerine de sert tepki geldi. Bazı kullanıcılar; “Resmen tehdit edip hedef gösteriyor”, “Türk düşmanları hemen her zeminde size saldırıyorlar.”, “Yalnız değilsiniz! Eskiden bunlara çok güzel hareketler yapılıyordu.”, “Bu dil, fikirle değil tehditle konuşanların dilidir” ve “Türk milliyetçileri susmaz, sinmez, geri adım atmaz” gibi yorumlar yapıldı.

CHARLİE KİRK SUİKASTI

ABD’li sağcı aktivist Charlie Kirk 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Kirk, ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği destekle biliniyordu.