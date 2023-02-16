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  • Akit'in Mansur Yavaş iddiası yalan çıktı. Acemi dedikleri itfaiye erleri ödüllü ve kıdemli çıktı

Akit'in Mansur Yavaş iddiası yalan çıktı. Acemi dedikleri itfaiye erleri ödüllü ve kıdemli çıktı

Yeni Akit, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine tecrübeli değil acemileri gönderildiğini iddia etti, acemi dedikleri itfaiye erlerinin ödüllü ve kıdemli olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 14:09
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Yeni Akit'in Mansur Yavaş iddiasına ABB'den açıklama

Akit'in Mansur Yavaş iddiası yalan çıktı. Acemi dedikleri itfaiye erleri ödüllü ve kıdemli çıktı
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Yeni Akit’ten Muhammet Kutlu, “Tecrübeli ekibi tuttu acemileri gönderdi!” başlıklı bir haber yayınladı. Akit, haberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, enkaz ve göçük konusunda yurt dışında eğitim gören tecrübeli elemanları önceki dönemde işe alındıkları için engelleyip, deprem bölgesine "CHP referanslı ofis elemanlarını" gönderdiği iddiasında bulundu.

“Uzman itfaiyeciler kızağa çekildi” diyen Akit’e Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin yanıt verdi.

Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede çalışma yürüten itfaiye erlerinin moralini bozanları ifşa etmek durumunda kaldıklarını belirtti.

AKİT “ESKİ DÖNEM” DİYE HABER YAPTI, PERSONEL 2013 GİRİŞLİ ÇIKTI
Akit’in haberindeki fotoğrafta yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri personeli Kerem Yazar ve Harun İşkar’ın şeceresini paylaşan Gültekin, Yazar’ın AKP döneminde yani 2013 yılında işe başladığını kaydetti.

Gültekin, Yazar’ın devlet memuru, yani siyaset üstü olduğunu ifade ederek haberin yalan olduğunu belirtti.

Yazar’ın tecrübesinin yanında birçok sertifika ve belgesi olduğunu kaydeden Gültekin, “Resmi yazışmadan devlet memurları kanununa dek eğitimli bir mesai arkadaşımız. Yani işin ABC'sine dahi hakim.” dedi. 



BİRÇOK SERTİFİKASI VAR
Gültekin, paylaşımının devamında Yazar’ın, “Hizmet öncesi eğitim ve travma sonrası stres etkileri azaltma alanlarında sertifikaları var.” dedi ve şöyle devam etti: “Hizmet içi eğitim sertifikası, itfaiye eğitim sertifikası, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sertifikası, İl Sağlık Müdürlüğünden ilk yardım personeli sertifikası var.” Gültekin, ilgili belgeleri de paylaşımında yer verdi.

DİĞER PERSONEL DE İTFAİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNU
Fotoğrafta yer alan bir diğer itfaiye personeli Harun İşkar’la ilgili bilgileri de paylaşan Gültekin, İşkar’ın 2020 yılında işe başladığını kaydetti ve İtfaiye Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu söyledi.

Gültekin, İşkar’ın İskenderun Limanı'nda çıkan yangına müdahale eden ekipte yer aldığını ve sonrasında da ekip arkadaşlarına çalışmalarda destek olmak için Hatay'a gittiğini sözlerine ekledi.

İŞE GİREN TÜM PERSONEL İTFAİYE MEZUNU
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönemde işe yaklaşık 450 yeni itfaiye personeli aldığını söyleyen Gültekin, işe başlayan her bir personelin itfaiye bölümü mezunu olduğunu sözlerine ekledi.

Gültekin, paylaşımını şu sözlerle noktaladı:

“Kaleminden zift dökülenleri dikkate almasak da mesai arkadaşlarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. İtfaiye personelimiz bu kadar hassas bir dönemde emek verirken ve gayret gösterirken yapılan bu çamur haberi kamuoyunun vicdanına teslim ediyoruz.”

 

 

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