Yeni Akit'ten Ebrar Karakurt için çirkin manşet

Milletler Ligi maçında şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt’u Yeni Akit Gazetesi çirkin ifadelerle hedef aldı.

Yeni Akit'ten Ebrar Karakurt için çirkin manşet

‘Filenin Sultanları’ Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-2 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.

Bu kara zamlı günlerde A Milli Voleybol Takımı organizasyon tarihinde ilk şampiyonluğa ulaşarak ülkemizi gururlandırdı.

Milli takımın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Karakurt paylaşımında “Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi yine bir skandala imza attı.

Yandaş Akit paylaşımının ardından Karakurt’u hedef aldı.

Başarılı oyuncusu için Akit, ‘milli utancımız’ ifadesini kullandı.

Haberin içeriğinde ise ‘eşcinsel sapkın’, ‘sapkın yaşam tarzı’ diyerek Karakurt’a hakaretler yağdırdılar.

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AKİT'TEN ÇİRKİN İFADELER

Akit’in internet sitesinde yer alan metin ise şöyle:

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1 mağlup ederek şampiyon olmasından sonra eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt’tan mesaj geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, sapkın yaşam tarzını dayatmayı şu ifadelerle sürdürdü:

Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya.

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ATATÜRK’LÜ PAYLAŞIM

Öte yandan Karakurt bir başka paylaşımında da “Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözüne yer verdi.

Atatürk'ün koltukta oturduğu ve arkasında ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan bazı isimlerin yer aldığı görüldü.

Karakurt paylaşımına, "Atatürk'ün altın kızları" notunu düştü.

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