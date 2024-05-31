Yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan genç yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan genç yaşamını yitirdi

Burdur-Ağlasun yolunda kontrolden çıkan motosikletin şarampole uçtuğu kazada sürücü yaşamını yitirdi. Genç sürücünün motosikletini yeni aldığı ortaya çıktı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Burdur-Ağlasun yolu Çine köyü yakınlarında yaşandı. Alınan bilgilere göre, yeni aldığı 15 ACY 997 plakalı motosikletiyle yolda seyir halinde olan Baki Erden (19) motosikletinin gidon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Ağaca çarpan genç sürücü ağır yaralandı.

aw217247-02.jpgKazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralandığı belirlenen Baki Erden ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

aw217247-03.jpgBurada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Erden hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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