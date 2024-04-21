Yeni aldığı otomobille kaza yaptı hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Yeni aldığı otomobille kaza yaptı hayatını kaybetti
Aydın Germencik'te, 2 hafta önce satın aldığı otomobille şarampole yuvarlanan sürücü Mustafa Akkaya (46) öldü, yanında bulunan Merdan Aydın ise ağır yaralandı.

Aydın Germencik'teki kaza, saat 16.00 sıralarında kırsal Çarıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Germencik’ten Çarıklar Mahallesi istikametine giden 09 ANA 329 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü evli ve 2 çocuk babası Mustafa Akkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu konumunda bulunan Merdan Aydın ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Akkaya'nın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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OTOMOBİLİ 2 HAFTA ÖNCE ALMIŞ

Çarıklar Mahallesi'nde kahvehane işleten Mustafa Akkaya'nın kaza yaptığı otomobili 2 hafta önce aldığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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