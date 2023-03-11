Yeni anketin sonuçları yayınlandı. İlk turda kazanıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı tarihin ve adayların belirlenmesinin ardından anket sonuçları da peş peşe yayınlanmaya başladı.

Son olarak, Aksoy Araştırma'nın anketine göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 44,4 oy oranıyla, yüzde 55,6 oy oranına sahip olan Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kaldı.

Aksoy Araştırma Türkiye Monitörü 2023 Yılı 9. Hafta Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre AKPnin 2022 yılının son çeyreğinden bu yana geçen sürede oyunda %3,5 gerileme oldu.

Aksoy Araştırma’nın anketinde katılımcılara, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından hangisine oy verirsiniz?” diye soruldu.

Soruya Erdoğan diyen katılımcıların oranı yüzde 44,4 olurken, yüzde 55,6 Kılıçdaroğlu dedi.

8 Mart tarihinde toplanan araştırma verileri, yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı ile 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy, “AKP’deki düşüş trendi devam ediyor. Bununla birlikte CHP yeniden yüzde 28’in üzerine geldi. Adayın netleşmesi, büyük bir müzakere süreci ile birlikte muhalefetin tüm bileşenlerini kapsayan bir sonucun çıkması ve kampanyanın başlaması ile birlikte muhalefette kısıtlı bir oy artışı görülebilir. Yine Sayın Kılıçdaroğlu’nun önde başlaması muhalefete büyük bir moral üstünlükle başlama imkanı verecektir” dedi. Araştırma, yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı ile 53 örneklemle 26 ilde gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.