''Yeni asgari ücret yurttaşları yoksulluğa mahkum etti''

2023 yılı çalışanlara verilecek asgari ücretin belirlenmesinin ardından yoksulluk bir kez daha verilere yansıdı.
DİSK/Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) verilerine göre, yoksulluk sınırı 27 bin 41 liraya çıktı.
YURTTAŞLAR YOKSULLUĞA MAHKUM OLDU
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak açıklamasının ardından dört kişilik bir ailede iki çalışanın olması durumunda haneye girecek 17 bin TL ile yurttaşlar yoksulluğa mahkum oldu.
TÜRK-İŞ, 9 BİN TL TEKLİF ETMİŞTİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sonrasında ilk kez bir rakam dile getirilmişti. İşveren kesiminin 8 bin 500 TL ile sınır koyduğu iddia edilen net asgari ücret rakamı için, Türk-İş 9 bin TL önerisiyle masaya gelmişti.
Öte yandan asgari ücret pazarlıklarında 9 bin lirayı sınır olarak belirleyen Türk-İş asgari ücret toplantısına katılmadı.
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