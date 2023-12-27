Yeni asgari ücretle hangi kalem ne kadar arttı. İşte güncel rakamlar

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Yeni asgari ücretle hangi kalem ne kadar arttı. İşte güncel rakamlar
2024’te uygulanacak yeni asgari ücret rakamının belli olmasıyla, birçok kalemde tutarlar değişti. İşte yeni rakamlar.

Sözcü'nün haberine göre, yeni yılda asgari ücret yüzde 49 oranında zamlanıp 17 bin 2 TL olurken, yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde rakamlar güncellendi.

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İşte 2024 asgari ücret rakamının kesinleşmesiyle değişen kalemler:

1-) İŞSİZLİK MAAŞI

Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları karşıladıkları takdirde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi alınabiliyor. İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az değerlendirilemezken, yüzde 80’inin üstüne de çıkılmıyor.

İşsizlik maaşı en düşük 5 bin 325 TL en yüksek 10 bin 650TL olarak uygulanıyordu. Yeni işsizlik maaşı ise en düşük 7 bin 940, en yüksek 15 bin 880 TL oldu.

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2-) ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum ve askerlik borçlanması ise, günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az yapılmıyorken, bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor.

Bu rakam en düşük 143 TL, en yüksek 1073 TL olarak uygulanıyordu.

Zamların ardından ise askerlik ve doğum borçlanması en düşük 213 TL olurken, en yüksek 1600 TL olarak uygulanacak.

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3-)RAPOR ÜCRETLERİ

Asgari ücretlilere mevcut durumda ayakta tedavi olduğunda günlük 299,49 TL veriliyorken, yatarak tedavide ise 224,69 TL günlük rapor parası veriliyordu.

Asgari ücrete yapılan zam sonrası rapor ücretleri ayakta tedavide günlük 446 TL olurken, yatarak tedavide de 334,7 TL oldu.

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4-) STAJYER MAAŞLARI

Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmayacak şekilde ücret alıyordu.

Şuan ki durumda stajyerler 3 bin 420 TL maaş alıyorken, güncel durumda stajyer maaşı 5 bin 100 TL oldu.

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5-) GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS)

SGK, GSS primini aylık 402 TL olarak uyguluyordu. Asgari ücrete yapılan zamdan sonra ardından GSS primi aylık 600 TL oldu.

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6-) İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortada prim tutarının üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’siyken, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.

Mevcut durumda en düşük prim tutarı 4 bin 292 TL’yken, en yüksek prim ise 32 bin 193 TL seviyesinde. Zammın ardından en düşük prim tutarı 6 bin 400 TL olurken, en yüksek prim ise 48 bin TL oldu.

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7-) ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı, mevcut durumda yüzde 40-69 oranında engelliler için aylık 2 bin 328 TL’yken, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için bu rakam 3 bin 496 TL.

Yeni asgari ücretle birlikte yüzde 40-69 oranında engelliler için aylık 3 bin 471 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 5 bin 212 TL oldu.

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8-) 65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı mevcut durumun ikinci döneminde 3 bin 489 TL olmuştu. Asgari ücrete gelen yeni zamla ve beraber 65 yaş aylığı 5 bin 202 TL oldu.

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