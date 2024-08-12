Yeni aşkıyla gecelerde. Kimse yokmuş gibi davrandılar

2.Sayfa’nın haberine göre; Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı'nın aşk yaşadığı, 'Zamanın Kapıları' adlı projede öne çıktığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İkili, gece etkinliklerinde birlikte görüntülenirken, oyuncunun keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem karakteriyle büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

Genellikle özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden Bilgiç, bu kez muhabirlerden kaçamadı.

Esra Bilgiç'in Faruk Sabancı ile yeni bir ilişkiye adım attığı ortaya çıktı.

Faruk Sabancı, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu ve Hacı, Hakan ile Kerim'in kuzeni olarak tanınıyor.

Bilgiç ve Sabancı'nın aşkı hızla devam ediyor.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, Bodrum'da birlikte görüntülendi. İkili gece boyunca sohbet ederek keyifli vakit geçirdi ve Esra Bilgiç'in mutlu halleri dikkat çekti.

Mekandaki diğer misafirler eğlenirken, ikilinin kendilerine özgü derin bir sohbet içinde olmaları da gözlerden kaçmadı.