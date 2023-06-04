Yeni bakanın ‘FETÖ’ paylaşımı yeniden gündem oldu: Fethullah Gülen'i seviyorum

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na getirilen Mehmet Fatih Kacır'ın, 2013 yılında yaptığı ve "Fetullah Gülen'i seviyorum" ifadelerine verdiği sosyal medya paylaşımı yeniden gündem oldu.

Yeni bakanın ‘FETÖ’ paylaşımı yeniden gündem oldu: Fethullah Gülen'i seviyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen programda yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Mehmet Fatih Kacır getirildi.

Kacır'ın 17-25 Aralık operasyonlarından önce FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkındaki paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Fatih Kacır, sosyal medya hesabından 14 Temmuz 2013’te yaptığı paylaşımda, "Fetullah Gülen'i seviyorum" ifadelerine yer vermişti.

Kacır’ın paylaşımı şu şekilde:

MEHMET FATİH KACIR KİMDİR?

Mehmet Fatih Kacır, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamlayan Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2008 yılında mezun oldu.

Kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Kaçır, 2018 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi oldu.

31 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanı Kararıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına atandı. Bakanlıkta, Milli Teknoloji Hamlesi ve stratejik dönüşüm politikalarından sorumlu olarak görevini sürdüren Kacır, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi ve Türkiye Uzay Ajansı çalışmalarının koordinasyonunu yürüttü.

Bakan yardımcılığı sırasında TEKNOFEST’in İcra Kurulu Başkanlığı, DENEYAP Türkiye adlı teknoloji atölyeleri projesi yönlendirme kurulunun, Ar-Ge ve Yatırım Teşvik Programı olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program Komitesi’nin, Araştırma Altyapıları İzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi’nin ve Ulusal Teknoloji Girişimciliği Konseyi’nin başkanlıklarını yürüttü.

Kacır ayrıca, Türkiye merkezli otomobil üreticisi TOGG için bir teknoloji yol haritasının oluşturulup hayata geçmesi süreçlerinde çalıştı.

26 Nisan 2019’da ASELSAN‘a Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Kacır, İslam kültür ve medeniyetinin bilimsel ve teknolojik mirasının yaşatılmasını amaçlayan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın yönetim kurulu üyesidir.

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