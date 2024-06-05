Yeni başkan İmamoğlu oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeni başkan İmamoğlu oldu

Son dakika...T ürkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yarışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 515 oy ile seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) seçimlerinde 448 CHP delegesi olmak üzere toplam 868 delege oy kullandı.

TBB Başkanlığı seçiminde, 31 Mart'ta yüzde 37,7 oy oranıyla birinci parti olan CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi.

Seçim öncesinde CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, AKP, DEM Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi ile birliğin sandalye dağılımına dair görüşme gerçekleştirdi.

Zeybek, TBB yönetiminde 8 CHP üyesinin yanı sıra AKP'nin 3, DEM Parti, MHP ve YRP'nin ise birer üye ile temsil edilmesini önerdi.

ekremmm.jpg

515 OY İLE BAŞKAN İMAMOĞLU SEÇİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yarışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 515 oy ile başkan seçildi.

Son Haberler
725 araç trafikten men edildi Yerel Haberler
725 araç trafikten men edildi
Gölden bir kamyon çöp çıktı. 40 derecede çöp toplayan bu iyi insanlardan utanın Yaşam
Gölden bir kamyon çöp çıktı. 40 derecede çöp toplayan bu iyi insanlardan utanın
Galatasaray Saray'a çıktı. Kupalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne dizildi Spor
Galatasaray Saray'a çıktı. Kupalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne dizildi
Çevreyi kirleten tesislere rekor ceza Gündem
Çevreyi kirleten tesislere rekor ceza
Dev uyuşturucu operasyonu. 99 adrese şafak baskını Gündem
Dev uyuşturucu operasyonu. 99 adrese şafak baskını
Ünlü şarkıcı lösemiye yakalandığını açıkladı Magazin
Ünlü şarkıcı lösemiye yakalandığını açıkladı
Yerli tohum hasat edildi dar gelirlilere un olarak verilecek Gündem
Yerli tohum hasat edildi dar gelirlilere un olarak verilecek