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İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu

Mart ayının sonlarına gelirken yapılan uyarıda, İstanbul'a sert soğuk havanın geleceği bildirildi. Ayrıca, birçok kişinin hasta olabileceğine yönelik de açıklama yapıldı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 01:27
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Yeni başlayan haftayla birlikte İstanbulluların hastalıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardılar

İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
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İstanbul'da kurak geçen kış sebebiyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 37 seviyesinde kaldı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde barajlardaki doluluk oranı yüzde 89 civarındaydı. Hal böyle olunca hava durumu daha çok takip edilmeye başlandı.

Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni hafta hastalık havası" uyarısında bulundu. Hava Forum'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni hafta hastalık havası... Balkanlar üzerinden sert bir soğuk hava geliyor. Birçok kişi maalesef kendine dikkat etmeyeceği için hasta olacak. İşte İstanbul'un sıcaklık grafiği... Grafiğe bakınca hastalık alarmını görebiliyorsunuz..."

BAŞKENTTE DE KIŞ HAVASI YAŞANACAK

Hava Forum'dan, Ankara için yapılan hava durumu paylaşımında ise kışa geri dönüleceği bilgisi verildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara kışa geri dönmeye hazır! Sıcaklıklar adeta çakılacak. Başkentte çarşamba ve perşembe aralıklarla kar bekliyoruz. Gece sıcaklıkları sıfırın altına inecek. Zirai don riski çok yüksek ! Dikkat..."

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