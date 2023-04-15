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‘Yeni Bihter’den ilk set pozu geldi. İşte nefesleri kesen o fotoğraf karesi

Beyaz perdeye uyarlanacak Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i Farah Zeynep Abdullah’tan set pozu geldi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 10:35
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‘Yeni Bihter’den ilk set pozu geldi

‘Yeni Bihter’den ilk set pozu geldi. İşte nefesleri kesen o fotoğraf karesi
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Editör: Bengü Zorlu

Tam 15 sene önce yayına giren ve gönüllerde taht kuran efsane dizi Aşk-ı Memnu seneler sonra ‘Yeni Bihter’ Farah Zeynep Abdullah ile beyaz perdeye taşınıyor.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer alıyor.

Film için heyecanlı bekleyiş sürerken başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah sevenleriyle biraz da olsa merakları gidererek ilk set fotoğrafını “İşte başlıyoruz” notuyla paylaştı.

 

 

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