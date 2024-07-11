Yeni bir hayvan türü yaratıldı. Görenler gözlerine inanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Nilgün Didar Tüt
Yeni bir hayvan türü yaratıldı. Görenler gözlerine inanamadı

Teknolojinin ve yapay zekanın gün geçtikçe gelişmesi ortaya şaşırtıcı şeyler çıkarıyor. Yapay zeka kullanarak tasarlanan bir videoda inek ile fok balığı birleşimi bir canlı yaratıldı.

Teknolojinin günümüzde kat ettiği mesafe görenleri "yok artık" dedirtiyor. Geçtiğimiz günlerde yapay zeka ile güzellik yarışması yapılmıştı. Yapılan güzellik yarışması sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görmüştü.

İNEK VE FOK BALIĞININ BİRLEŞİMİ BİR CANLI YARATILDI

Şimdi ise yapay zeka kullanarak yeni bir canlı yaratıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde inek ile fok balığının birleşimi bir canlı yaratıldığı görüldü. Vücudu ve gövdesi inek ayak kısmı ise fok balığının yüzgeçlerinden oluşan bu canlı görenleri hayrete düşürdü.

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Paylaşılan video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları, insanlar tarafından türetilen bu canlıya Deniz ineği adını verdi.

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