Yeni bir siyasi parti kuruluyor. Başvurusu bugün yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ayrıldıktan sonra İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve daha sonra İYİ Parti'den de istifa eden Yusuf Halaçoğlu’ndan flaş bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Halaçoğlu, yeni bir parti kurduğunu duyurdu. Kurduğu partinin adını ‘Kutlu Parti’ olarak duyuran Halaçoğlu, kurduğu partiye başvuru için çağrıda bulundu.

Bugün resmi başvurusunu yapmak üzere İçişleri Bakanlığı'na gitmeye hazırlanan Halaçoğlu, tüm destekçileri bu önemli ana tanıklık etmeye çağırdı.

Kutlu Parti Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, parti olarak resmi başvurularını yapmak üzere 13 Haziran saat 14.00'te İçişleri Bakanlığı'nda olacaklarını açıkladı. Halaçoğlu, bu önemli anlarında yanlarında destekçilerini görmekten onur duyacaklarını ifade etti.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kutlu Parti olarak, resmi başvurumuzu yapmak üzere 13 Haziran saat 14.00'te İçişleri Bakanlığı'nda olacağız. Bu önemli anımızda sizleri de yanımızda görmekten onur duyarız."

"ÜZERİMDE PARTİ KUR BASKILARI VAR" DEMİŞTİ

Halaçoğlu, daha önce parti kurmaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söylemişti: “Çok fazla parti var bir işe yaramıyor, herkes bir parti kuruyor diyebilirsiniz. Siyasi parti kurmakta zor değil ama iktidar olmak için kuurlan bişr parti yok. Yani sadece parti kurmak için parti kuruluyor. Benimde böyle bir çalışma yapmam konusunda büyük bir baskı var. Ben de dedim ki şu an için bir parti kurmak değil ama bunun çalışmasını yapmak gerekir.

Kimleri ikna edebiliriz. Çünkü sözünün eri insanlar olması lazım. Üzerinde kötü intiba olmaması, temiz insanlar olması lazım. Liyakatli insanlar olması lazım. Toplumun tanıdığı insanlar olması lazım. Güven duyulması lazım. Eğer böyle bir ekip ortaya çıkarabilirsek bir siyasi yapı meydana getirme çabamız var”

Türkiye’de yaşanan kötü durumlar sonrası çevresi tarafından baskı aldığını ifade eden Halaçoğlu, “Siyaset arenasına girmeniz gerekiyor diye baskılar var” demişti.