Yeni çalışma uyarıyor: Kadınlar ve erkekler arasında yaşam süresi farkı büyüyor

Yeni yapılan bir çalışmaya göre, erkeklerin yaşam süresi, kadınlardan ortalama 7 yıl daha kısa. Araştırmaya göre, bu farkın daha da büyümesi bekleniyor.

Londra Üniversitesi Sağlık Fakültesi'nden epidemiyolog Dr. Emma Green, bu durumu şu şekilde açıkladı:

"Yıllardır yapılan araştırmalar, erkeklerin kadınlara göre daha yüksek ölüm oranlarına sahip olduğunu ve bu farkın büyük ölçüde yaşam tarzı, sağlık davranışları ve biyolojik faktörlerden kaynaklandığını gösteriyor. Örneğin, erkekler genellikle daha fazla alkol tüketiyor ve daha fazla sigara içiyor. Ayrıca, stresli yaşam tarzları ve düzenli sağlık kontrolüne gitmeme gibi faktörler de bu farkı artırıyor."

Bununla birlikte, kadınların yaşam süresinin daha uzun olmasının da bazı biyolojik nedenleri var.

Biyolog ve yaşlanma uzmanı Prof. Dr. Robert Harrison, kadınların biyolojik olarak daha uzun yaşam süresine sahip olmalarının nedenlerinden birinin, kadınların genetik yapılarındaki farklardan kaynaklandığını vurguladı:

"Kadınlar, X kromozomlarına sahip olduklarından, genetik hastalıkların etkilerine karşı erkeklerden daha dayanıklıdır. Bunun yanı sıra, hormonlar da yaşam süresini etkileyen önemli bir faktördür. Estrojen gibi kadınlık hormonları, kalp hastalıkları riskini azaltırken, erkeklerde bu koruma faktörü daha zayıftır."

YETİŞKİNLERDE YAŞAM SÜRESİ KISALIYOR: STRES VE SAĞLIKSIZ YAŞAM TARZI ETKİLİ

Yeni araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu da, stres ve sağlıksız yaşam tarzlarının yetişkinlerin yaşam sürelerini nasıl etkilediği. Modern yaşamın getirdiği stres, özellikle büyük şehirlerde yaşayan bireylerin sağlığını tehdit ederken, bu durumun erkekler üzerinde daha yıkıcı etkiler yarattığı belirtiliyor.

Psikiyatrist Dr. Sarah Thompson, stresin yaşam süresi üzerindeki etkilerini şu şekilde açıklıyor:

"Sürekli stres altında yaşayan bireylerin bağışıklık sistemleri zayıflar, kalp hastalıkları riski artar ve bu da yaşam süresini olumsuz yönde etkiler. Özellikle erkekler, stresle başa çıkmada daha az etkili stratejiler kullanır. Kadınlar ise daha fazla sosyal destek alma eğilimindedirler."

Bununla birlikte, sağlıksız yaşam alışkanlıkları da bu farkı artırıyor.

Klinik psikolog Prof. Dr. Helen Barker, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekiyor:

"Fiziksel aktivite eksikliği, sağlıksız beslenme ve sigara gibi faktörler, hem kadınlar hem de erkekler için yaşam süresini kısaltan önemli nedenlerdir. Ancak erkeklerin daha fazla sigara içmesi ve aşırı alkol tüketmesi, onların yaşam süresini daha da kısaltıyor."

TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Yaşam süresi farkındaki artış, yalnızca biyolojik ve sağlık faktörleriyle açıklanabilir mi? Uzmanlar, toplumsal faktörlerin ve çevresel etkilerin de önemli rol oynadığını belirtiyor.

Toplumsal sağlık uzmanı Dr. David Williams, "Kadınlar genellikle daha iyi sağlık hizmetlerine erişim sağlarlar ve sağlık konularında daha fazla bilgiye sahiptirler. Erkeklerin sağlık konusunda daha az bilgi edinmesi ve daha az sağlık hizmeti alması, onların yaşam sürelerini olumsuz etkileyebilir" diyor.

Çalışma, aynı zamanda düşük gelirli bölgelerde yaşayan erkeklerin yaşam süresinin daha kısa olduğunu ortaya koyuyor. Çevresel faktörler, özellikle kirli hava, yetersiz beslenme ve yetersiz sağlık hizmetleri, bu durumu daha da kötüleştirebiliyor.

NE YAPILABİLİR?

Uzmanlar, sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsemenin, düzenli sağlık kontrollerine gitmenin ve stresle başa çıkma stratejileri geliştirmenin, yaşam süresini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Yaşam tarzı uzmanı Dr. Jane Foster, "Erkeklerin yaşam sürelerini artırmak için daha fazla fiziksel aktivite yapmaları, sağlıklı beslenmeleri, sigara ve alkol tüketimini azaltmaları gerekiyor. Kadınlar ise zaten yaşam sürelerini artırmak için daha fazla olumlu alışkanlığa sahip olsalar da, sağlık hizmetlerine erişim konusunda daha da fazla çaba gösterilmelidir" diyor.

Yetişkinler arasındaki yaşam süresi farkının gittikçe büyümesi, toplumun bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini gösteriyor. Hem bireylerin hem de toplumsal yapının sağlığı iyileştirmek için daha fazla adım atması, bu farkı kapatmak için en etkili yol olacağı bildirildi.