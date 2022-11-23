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'Yeni deprem bekleniyor' paylaşımlarına soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü, Düzce'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada 'yeni bir deprem beklendiği' yönündeki paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirerek, yapanlar hakkında yasal işlem başlatıldığı duyuruldu.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 23:39
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'Yeni deprem bekleniyor' paylaşımlarına soruşturma

'Yeni deprem bekleniyor' paylaşımlarına soruşturma
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan "yeni bir deprem beklendiği" yönündeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan deprem sonrası yeni bir deprem beklendiğine ilişkin paylaşım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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