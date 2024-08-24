Yeni dizi için Türkiye'ye döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni dizi için Türkiye'ye döndü

Uzun zamandır İtalya’da yaşayan ünlü oyuncu Mehmet Günsür, Türkiye’ye döndü.

Maya, Ali ve Chloe adlarında üç çocuğu olan Mehmet Günsür, bir süredir ailesiyle birlikte İtalya'da yaşıyordu. Günsür, yakında seyirciyle buluşacak Annem Ankara adlı dizi için Türkiye'ye döndü.

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49 yaşındaki ünlü oyuncunun, Annem Ankara dizisinde çok farklı bir baba karakteri canlandıracağı öğrenilirken başrolde kendisine eşil edecek isim ise Bergüzar Korel oldu.

Gerçek olaylardan esinlenilen Annem Ankara'nın senaryosunu Başak Angigün yazarken yönetmenliğini ise Faruk Teber yapıyor.

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Kanal D’de ekrana gelecek dizinin kadrosunda zgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın ve Celile Toyon gibi oyuncular bulunuyor.

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